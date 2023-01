Jutro w katowickim Spodku rozpoczną się 28. mistrzostwa świata piłkarzy ręcznych, których współgospodarzem oprócz Polski będzie także Szwecja. Impreza ma dodatkową rangę, gdyż pozwoli wyłonić zespoły, które zagrają w kwalifikacjach olimpijskich.

Z Arturem Siódmakiem rozmawiał Wojciech Marczyk / RMF FM

W meczu otwarcia Polska zagra z Francją. To jest pierwszy mecz. Mecz otwarcia, który niesie ze sobą wielki bagaż emocji. Francja zaś to jest drużyna turniejowa i będzie się rozkręcała z każdym meczem - zaznacza były reprezentant Polski Artur Siódmiak w rozmowie z RMF FM. Podkreśla, że polskich szczypiornistów stać na awans do ćwierćfinału mistrzostw świata. Z dwukrotnym medalistą mundialu rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

W ramach przygotowań do mistrzostw świata reprezentacja Polski prowadzona przez Patryka Rombla rozgrała 6 meczów sparingowych. 5 z nich wygrała. Nasza kadra uległa jedynie Tunezji przegrywając jedną bramką. Zdaniem Artura Siódmiaka, który z reprezentacją Polski zdobył dwa medale mistrzostw świata piłkarzy ręcznych, problemem naszej kadry w tym spotkaniu była defensywa.

W przegranym meczu z Tunezją defensywa nie była skonsolidowana i nie funkcjonowała tak jak trzeba. W tamtym meczu mieliśmy dużo braków. Uważam jednak, że mamy zawodników, których stać na lepsze granie i jest w nich ambicja, by zagrać lepiej w tym elemencie. Defensywa może być kluczem do zwycięstw. Do tego trzeba oczywiście dołożyć kilka kontrataków, czyli grać szybciej i odważniej - wyjaśnia Artur Siódmiak.

W pierwszym meczu mistrzostw w środowy wieczór biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Francji. Trójkolorowi to aktualni mistrzowie olimpijscy. Francja to też najbardziej utytułowany zespół mundialu. W dorobku ma sześć złotych, jeden srebrny i cztery brązowe medale. W starcie z takim zespołem Polacy nie są faworytami, ale nie są też zupełnie bez szans - zaznacza Artur Siódmiak.

Upatruję szansy naszej reprezentacji w tym, że jest to pierwszy mecz turnieju. Mecz otwarcia, który niesie ze sobą wielki bagaż emocji. Francja zaś to jest drużyna turniejowa i będzie się rozkręcała z każdym meczem. Mam też nadzieję, że takim tuzom piłki ręcznej jak m.in. Nikola Karabatić zadrży ręka - podkreśla były reprezentant Polski.

Problemem naszej kadry może być obsada prawego skrzydła - mówi Siódmiak.

Jest Michał Daszek, który jest nominalnym lewoskrzydłowym, ale w reprezentacji od pewnego czasu występuje na prawej stronie. Zobaczymy też, jak będzie wyglądała sytuacja na środku rozgrania. Od pewnego czasu stabilną formę prezentują tutaj młodzi Jędraszczyk czy Olejniczak, który dochodzi dopiero do zdrowa po kontuzji, więc zobaczymy, w jakiej jutro będzie dyspozycji. Właściwie wszystkie pozycje mamy w miarę dobrze obsadzone, więc emocji nie powinno zabraknąć - zaznacza Artur Siódmiak.

Biało-czerwoni w fazie grupowej zmierzą się nie tylko z Francją, ale jeszcze ze Słowenią, która dostała dziką kartę, a także z Arabią Saudyjską, czyli brązowym medalistą mistrzostw Azji. Polacy w pierwszej fazie turnieju zagrają w katowickim Spodku, gdzie na każdy dzień przygotowano 8,5 tys. wejściówek. Zdaniem Artura Siódmaka naszą kadrę stać na awans do ćwierćfinału.

Widziałem naszych reprezentantów i wiem, że ich stać na wiele. Ten ćwierćfinał wydaje się realny. Planem minimum jest awans do drugiej fazy turnieju, ale to nie jest zadanie zbyt wygórowane. Chciałbym, żebyśmy się spotkali na meczu w Gdańsku w Ergo Arenie i powalczyli w ćwierćfinale - podkreśla dwukrotny medalista mistrzostw świata.

Z Arturem Siódmakiem rozmawiał Wojciech Marczyk Karolina Bereza / RMF FM

Skład reprezentacji Polski na MŚ (do turnieju zostanie zgłoszona "18" zawodników):

Mateusz Kornecki (Industria Kielce), Adam Morawski (MT Melsungen/Niemcy), Jakub Skrzyniarz (Bidasoa Irun/Hiszpania);

rozgrywający: Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg/Niemcy), Szymon Działakiewicz (Redbergslids IK/Szwecja), Tomasz Gębala, Michał Olejniczak, Szymon Sićko (wszyscy Industria Kielce), Piotr Jędraszczyk (Piotrkowianin Piotrków Tryb.), Ariel Pietrasik (TSV St. Otmar St. Gallen/Szwajcaria), Maciej Pilitowski (Energa MKS Kalisz);

obrotowi: Bartłomiej Bis (HSC 2000 Coburg/Niemcy), Dawid Dawydzik (Orlen Wisła Płock), Maciej Gębala (SC DHfK Lipsk/Niemcy), Patryk Walczak (Sporting Lizbona/Portugalia);

skrzydłowi: Jan Czuwara (HC Vardar 1961 Skopje/Macedonia), Michał Daszek (Orlen Wisła Płock), Krzysztof Komarzewski (Orlen Wisła Płock), Przemysław Krajewski (Orlen Wisła Płock), Arkadiusz Moryto (Łomża Industria Kielce).

Podział na grupy MŚ piłkarzy ręcznych 2023:

A: Hiszpania, Czarnogóra, Chile, Iran

B: Francja, Polska, Arabia Saudyjska, Słowenia

C: Szwecja, Brazylia, Republika Zielonego Przylądka, Urugwaj

D: Islandia, Portugalia, Węgry, Korea Południowa

E: Niemcy, Katar, Serbia, Algieria

F: Norwegia, Macedonia Północna, Argentyna, Holandia

G: Egipt, Chorwacja, Maroko, USA

H: Dania, Belgia, Bahrajn, Tunezja

Kalendarz spotkań grupy B; Katowice:

11 stycznia

Francja - Polska (g. 21:00)

12 stycznia

Arabia Saudyjska - Słowenia (18:00)

14 stycznia

Francja - Arabia Saudyjska (18:00)

Polska - Słowenia (20:30)

16 stycznia

Słowenia - Francja (18:00)

Polska - Arabia Saudyjska (20:20)