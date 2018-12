Od dzisiaj "Avengers 4" to "Avengers Endgame". Opublikowany właśnie teaserowy zwiastun zdradza wiele szczegółów fabuły filmu, który ma być wielkim finałem trzeciej fazy tak zwanego MCU, czyli Marvel Cinematic Universe!

Fani Marvela czekali na ten dzień od kwietnia, czyli od momentu, kiedy do kin trafił film "Avengers: Wojna bez granic". Tuż po premierze ruszyła fala spekulacji: co wydarzy się po tym, jak potężny Thanos z pomocą Kamieni Nieskończoności wymazał połowę życia we wszechświecie (w tym wielu bohaterów, z którymi widzowie zżyli się w ciągu ostatnich 10 lat)...?

Co wiemy?

Fabuła najnowszej odsłony serii do tej pory owiana była wielką tajemnicą, a szczątkowe informacje, jakie docierały do fanów, nie były nigdzie oficjalnie potwierdzane.

Co nowego zdradza opublikowany właśnie 2,5-minutowy zwiastun? Okazuje się, że całkiem sporo.

Wiemy, że Tony Stark (Iron Man) znajduje się na statku kosmicznym dryfującym gdzieś w kosmosie, niestety jedzenie i woda skończyły mu się cztery dni temu, a powietrze skończy się dnia następnego. Tony nagrywa pożegnalną wiadomość dla swojej ukochanej, spodziewając się rychłej śmierci.

Tymczasem na Ziemi Bruce Banner (Hulk), Natasha Romanoff (Czarna Wdowa), Thor i Steve Rogers (Kapitan Ameryka) opłakują śmierć swoich przyjaciół i rodzin. Planują też, co dalej?

W międzyczasie na ekranie pojawiają się dwie postaci (dwóch wielkich nieobecnych w poprzedniej części), czyli Clint Barton (Hawkeye) i Scott Lang (Ant-Man). Co działo się z Ant-Manem w czasie "Wojny bez granic" z grubsza wyjaśniono w filmie "Ant-Man i Osa" - gdzie jednak był Hawkeye? Teraz powinniśmy się tego dowiedzieć, bo postać zaliczy wielki powrót. Dowiemy się też prawdopodobnie, jak Ant-Manowi udało się uciec z pułapki, w której znalazł się w końcowej części filmu "Ant-Man i Osa".

Pieniądze

Warto dodać, że poprzednie trzy części serii "Avengers" znalazły się w zestawieniu Box Office w pierwszej dziesiątce najlepiej zarabiających filmów w historii! Zajęły pozycje 4., 6. i 8. Razem zarobiły prawie... 5 miliardów dolarów.

Można spodziewać się, że finał tej historii, czyli "Avengers Endgame", powtórzy sukces poprzednich części - a niewykluczone, że go pobije.

A jakie jest Wasze zdanie? Zobaczcie zwiastun i podzielcie się z nami Waszymi opiniami!

Premiera filmu już w kwietniu 2019.

