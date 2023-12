​W wyższych partiach Tatr panują trudne warunki do uprawiania turystyki - wieje silny wiatr, utrudniający poruszanie się, a na szlakach zalega gruba warstwa nieprzedeptanego śniegu. We wtorek w górach wystąpiło zjawisko inwersji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na Kasprowym Wierchu leży 71 cm śniegu, a termometry na szczycie we wtorek rano wskazywały plus 3 st. Na Hali Gąsienicowej termometry z kolei pokazywały 7 stopni ciepła, a pokrywa śniegu sięga tam 61 cm. W Zakopanem temperatura wynosiła 4 st. C.

Wzrost temperatury sprawia, że na szlakach robi się bardzo ślisko i występują oblodzenia.

Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków. Konieczne jak posiadanie sprzętu zimowego takiego jak: raki, czekan, kask i lawinowe ABC. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Już od czwartku wrócą na Podhale opady śniegu i mróz. Święta pod Giewontem również zapowiadają się śnieżnie.