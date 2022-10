Po babim lecie w Tatry przyszła zima ze śniegiem i mrozem. W nocy na Kasprowym Wierchu było kilka stopni poniżej zera. Turyści, którzy wyruszali dzisiaj kolejką na szczyt wyglądali na zmarzniętych.

Tatry / Shutterstock

Jesteśmy ubrani stosownie do pogody - mówiła reporterowi RMF FM jedna z napotkanych turystek. Na górze jest 6 stop. C., a rano było zero - dodała. Śliczna pogoda. Bardzo fajnie. Rano wstaliśmy i było 1 stopień C. Ucieszyło nas to, bo myśleliśmy, że będzie może padać - mówili inni turyści.

Wszyscy założyli już czapki i rękawiczki.

Przewodnik tatrzański Przemysław Sobczyk, który rano wbiegła na Kopę Kondracką mówi, że w górach pogoda zdecydowanie się zmieniła. Dlatego na wycieczki trzeba dobrze się ubrać.

Jest mroźno i pięknie. Nocny opad nam trochę "pocukrował góry", ale tego jest niewiele, a tam gdzie świeci słońce już nie ma. Trzeba uważać w cieniu, bo skała jest przymrożona - mówi Przemysław Sobczyk. Śnieg jest skrystalizowany jak piasek.

Najbliższe dni maja przynieść w Tatrach ocieplenie, ale raczej nie można liczyć na to, że śnieg całkowicie stopnieje.