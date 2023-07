To chwilowy koniec słonecznej pogody w Tatrach. W nadchodzącym tygodniu w Tatry wkroczy front z niską temperaturą, intensywnymi opadami deszczu oraz burzami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jeśli prognozy się sprawdzą, turyści powinni odłożyć na później plany wycieczek górskich.

Już w nocy z poniedziałku na wtorek należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu a miejscami mogą pojawić się burze. Prognozowana suma opadów miejscami wyniesie 25 mm. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni Celsjusza, na szczytach Tatr około 10 stopni. Wysoko w Tatrach wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Wtorek w Tatrach będzie pochmurny. Okresowo opady deszczu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym, możliwe też lokalne burze. Prognozowana suma opadów, miejscami do 25 mm. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni Celsjusza, na szczytach Tatr około 13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Tatrach wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 65 km/h.

W środę jeszcze chłodniej. Termometry pokażą maksymalnie 16 stopni Celsjusza. Synoptycy zapowiadają także ulewy i burze.

W następnych dniach pogoda powinna zacząć się stabilizować. Nadal jednak spodziewamy się przelotnych deszczów. Taka niepewna aura utrzyma się przynajmniej do piątku.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe apeluje o bieżące monitorowanie warunków i prognoz pogody.