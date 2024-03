Trudne warunki drogowe, brak ostrożności, zlekceważenie znaku i w efekcie kolizja, po której samochód dachował. Tak wyglądało zderzenie w Zakopanem w Małopolskiem. 20-letni kierowca audi, sprawca wypadku, został ukarany wysokim mandatem. Chociaż wypadek wyglądał niebezpiecznie, na szczęście nikt nie został poważne ranny.

Chociaż wypadek wyglądał groźnie, nikt nie został poważne ranny / Policja Zakopane / Policja

Do groźnego wypadku doszło we wtorek ok. godz. 19. na skrzyżowaniu ul. Sabały i Żeromskiego w Zakopanem. Rozpędzone audi uderzyło w bok drugiego samochodu. Auto z tego powodu dachowało.

Dachowanie w Zakopanem Małopolska Policja / Policja

Na miejsce szybko przybyli strażacy, ratownicy oraz policjanci. Po interwencji służb okazało się, że kierowca oraz pasażerka dachującego samochodu nie mają poważnych obrażeń ciała.

20-latek został ukarany wysokim mandatem / Policja Zakopane / Policja

Sprawcą wypadku okazał się 20-letni mieszkaniec pow. tatrzańskiego, który prowadził audi. Policja wystawiła mu mandat w wysokości 2 tys. złotych. Ukarano go także 12 pkt. karnymi.