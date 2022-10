"To szczęśliwy dla mnie dzień. Wzruszona jestem tak, że nie mogę mówić" - powiedziała Wanda Ziembicka-Has, wdowa po Wojciechu Jerzym Hasie, w trakcie odsłonięcia wrocławskiego skweru imienia Wojciecha Jerzego Hasa. W uroczystości uczestniczyła rodzina, przyjaciele i znajomi słynnego reżysera, a także jego wrocławscy fani.

Jak przypomina wrocławski urząd miasta, miejsce, które upamiętni we Wrocławiu reżysera "Pamiętnika znalezionego w Saragossie" czy "Lalki", Wanda Ziembicka-Has walczyła przez 15 lat.

Wcześniej mogła być we Wrocławiu - na jakimś osiedlu - ulica Hasa, ale przecież tutaj, przy dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych jest skwer Zbyszka Cybulskiego. To gdzie mógłby być skwer Hasa? Koło niego! Kumplowali się - mówi z uśmiechem wdowa po reżyserze.

Na uroczyste odsłonięcie skweru Wojciecha Jerzego Hasa przybyła rodzina, przyjaciele, znajomi i mnóstwo wrocławskich fanów twórczości filmowej Hasa.

Wzruszenie odbierające mowę

Jak mówiła w trakcie odsłonięcia skweru wdowa po Hasie, "to szczęśliwy dla mnie dzień". Wzruszona jestem tak, że nie mogę mówić - powiedziała.

Skwer Hasa został odsłonięty tuż obok budynku Centrum Technologii Audiowizualnych (dawna Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu), przy skwerze Zbyszka Cybulskiego i ul. Wystawowej.

I niedaleko mojego domu. Bo ja mieszkam tuż obok, naprzeciwko, po drugiej stronie Odry. Dodatkowo to miejsce jest dla mnie sentymentalne: pierwsze spotkania młodej dziewczyny, Wandy, ze starszym artystą - Wojciechem - były w pokoju 45 - w wytwórni, gdzie mieszkał... - mówiła Wanda Ziembicka-Has.

W uroczystej ceremonii uczestniczył prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. To dzięki Wandzie nasza wrocławska pamięć o wielu ważnych dla wrocławian osobach jest tak wspaniale pielęgnowana. Cieszę się, że możemy się tutaj spotkać i to miejsce dedykować dla Wojciecha Jerzego Hasa, osoby tak ważnej dla polskiej kinematografii, ale też ważnej dla Wrocławia - mówił.

"Has był mocno związany z wytwórnią"

Jak przypomina portal wroclaw.pl, Robert Banasiak, dyrektor Centrum Technologii Audiowizualnych, jest przekonany, że skwer imienia Hasa, tuż przy dawnej Wytwórni, to miejsce idealne dla upamiętnienia słynnego reżysera.

Bo Has był mocno związany z wytwórnią. Jego pierwszy film fabularny, rok 1957, "Pętla", został tu zrealizowany. Potem "Lalka", "Rękopis znaleziony w Saragossie". Poza tym nasze duże studio ma Hasa za patrona, nasz hol główny, w którym stoją kostiumy z naszych produkcji, to skwer "Rękopisu znalezionego w Saragossie". No i jest tablica Hasa na budynku dawnej Wytwórni, a teraz skwer - mówi Banasiak cytowany przez portal wrocławskiego urzędu miasta.

Uroczystego przecięcia wstęgi na skwerze dokonali Wanda Ziembicka-Has, Jacek Sutryk, Robert Banasiak, reżyser Tomasz Łysiak - nominowany do Oscara za film "Sukienka" oraz aktorka z "Sukienki" - Anna Dzieduszycka.

Kim był Wojciech Jerzy Has?

To znany polski reżyser, scenarzysta i producent, przedstawiciel polskiej szkoły filmowej. Urodził się w 1925 roku w Krakowie. Trzykrotnie żonaty. Do dnia swojej śmierci związany z dziennikarką radiowo-telewizyjną Wandą Ziembicką-Has. Był Indywidualnością i mistrzem w swoim fachu. W twórczości często poruszał motywy izolacji, przemijania, przeznaczenia człowieka - przypomina Urząd Miasta Wrocławia.

Pierwszy pełnometrażowy film, który wyreżyserował oparł na opowiadaniu "Pętla" Marka Hłaski i podbił nim serca publiczności. A był to zaledwie wstęp do długiej, twórczej kariery. Wielkimi sukcesami cieszyły się jego adaptacje literatury pięknej, m.in. "Rękopis znaleziony w Saragossie", "Lalka" czy "Sanatorium pod klepsydrą". Był wielokrotnie nagradzany m.in. Krzyżem Komandorski z Gwiazdą Odrodzenia Polski i Polską Nagrodą Filmową.