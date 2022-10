W najbliższą niedzielę warto pojawić się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego/Odbędzie się tam XIX Dolnośląski Festiwal Dyn. Tego dnia, goście ogrodu będą mogli podziwiać i kupić najrozmaitsze dynie, zarówno jadalne, jak i te ozdobne.

/ wroclaw.pl /

To wydarzenie każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Po raz 19 do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, zawita Dolnośląski Festiwal Gdyni. To najbardziej kolorowy, jesienny festiwal we Wrocławiu.

Ogrodnicy pokażą nowości hodowlane o niespotykanych kształtach i barwach, a kucharze zaproponują degustację wykwintnych dyniowych potraw.

/ wroclaw.pl /

Program Festiwalu Dyni 2022

„Największa dynia” – rozpoczęcie konkursu, godz. 11.00

„Najpiękniejsza dynia” – rozstrzygnięcie konkursu, godz. 12.00

Plener plastyczny „Dyniowe Krasnoludki ” – od godz. 10.00 do 15.00

Konkurs dla dzieci i dorosłych „Łuskanie pestek dyni na czas”– od godz. 12:00 do 14:00

Konkurs dla dzieci i dorosłych „Łowcy Dyni” – od godz. 12:00 do 15:00

Plener malarski „Kolory jesieni ” – od godz. 11:00 do 15:00

Warsztaty „Dyniowe Maski” – od godz. 12:00 do 15:00

Występ zespołu piosenki i tańca oraz zabawy muzyczne – godz. 14.00





Oprócz tego, będą też wystawy, kiermasze, degustacje dyni, a także gry i zabawy. Dolnośląski Festiwal Dyni odbędzie się w niedzielę, 9 października, w godz. od 9.00 do 18.00.