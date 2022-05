​Ponad 6 tysięcy tegorocznych pierwszoklasistów z Wrocławia otrzyma soniczne szczoteczki do zębów. Większość z nich ze swoim imieniem. To uzupełnienie programu profilaktycznego, realizowanego przez miasto, który ma zachęcić najmłodszych do dbania o swój uśmiech.

/ Urząd Miejski Wrocławia / Materiały prasowe

Szczoteczka soniczna dla pierwszaka, to akcja profilaktyczna realizowana przez gminę Wrocław we współpracy z Fundacją Smile Together. Skierowana jest do uczniów pierwszych klas szkół podstawowych, którzy jeszcze przed wakacjami otrzymają nowe szczoteczki.

Chcemy utrwalać zdrowe nawyki u najmłodszych wrocławian i zachęcać ich do regularnego dbania o zęby. Nie możemy bowiem zapomnieć, że szkoła, poza oczywiście domem, jest miejscem, które kształtuje ucznia i jego przyzwyczajenia, także te dotyczące zdrowego trybu życia - mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Na szczoteczkach wygrawerowane są imiona pierwszaków, logo Wrocławia oraz logo fundacji Smile Together. Wszystkie posiadają gwarancję.

Mycie zębów powinno być przyjemnością. Jak coś staje się frajdą, to nie wymaga aż takiego wysiłku. Poza tym, lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego, czy nie warto połączyć przyjemności z troską o zdrowie? Myślę, że przynajmniej warto spróbować - podkreśla lek. dent. Damian Nasulicz, prezes Fundacji Smile Together.

/ Urząd Miejski Wrocławia / Materiały prasowe

Koszt przedsięwzięcia to ok. 250 tys. złotych. Oprócz szczoteczki sonicznej, uczniowie otrzymują także komplet materiałów edukacyjnych zachęcających do regularnego szczotkowania zębów. Dodatkowo, na lekcjach, na podstawie przygotowanego scenariusza, nauczyciele będą przekazywać podstawową wiedzę na temat chorób zębów i dziąseł.

Obecnie w Polsce mamy próchnicę u dzieci w wieku szkolnym na poziomie 90%. Spotykamy się z tym, że dzieci mówią, że mają zęby umyte, a tak nie jest. Więc niekoniecznie mają dobre nawyki. Natomiast te nowe szczoteczki pomagają w tym, bo są łatwiejsze w obsłudze. Szczoteczką nie trzeba wykonywać ruchów obrotowych, tak jak w manualnej, gdzie dzieci nie umieją tego jeszcze zrobić. Szczoteczka soniczna sama się rusza. Należy ją tylko delikatnie przyłożyć. Ona zastępuje te ruchy - podkreśla dentystka Anna Sumisławska.

Przekazanie szczoteczek sonicznych dla najmłodszych wrocławian, to uzupełnienie realizowanego przez miasto programu "Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych", w ramach którego m.in. utworzono szkolne gabinety stomatologiczne.