Scorpio 8 Infinity - to nazwa łazika marsjańskiego, którego premiera odbyła się dziś na Politechnice Wrocławskiej. Zaprojektowali i zbudowali go studenci z Koła Naukowego Pojazdów Niekonwencjonalnych Off-Road.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Nowy łazik został zaprezentowany we wtorek. Jak przekazała uczelnia, w swoim najnowszym projekcie nasi młodzi konstruktorzy poprawili m.in. zakres ruchu manipulatora, zmienili silniki w kołach i dodali zdejmowane panele boczne.

Przede wszystkim przebudowaliśmy całkowicie moduł jezdny. W porównaniu do łazika Scorpio 7 został on ulepszony i zmodyfikowany, tak, żeby był lżejszy i bardziej wytrzymały. Liczymy na to, że będzie lepiej trawersował ze wzglądu na to, że zwiększyliśmy prześwit. Zmieniliśmy też opony więc będzie łatwiej pokonywał ścieżki niż dotychczas - mówi Michał Wnuk, wiceprezes Koła Naukowego Off-Road.

Projektowanie łazika trwało rok, drugie tyle zajęła jego budowa. Pracowało nad tym ponad 70 osób. Łazikiem steruje się za pomocą laptopów poprzez autorską aplikację opracowaną przez studentów. Obraz jest widoczny dzięki zamontowanym na maszynie kamerom.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

W naszym łaziku mamy ramię manipulacyjne, które również zostało przeniesione na centralną część łazika, żeby poprawić jego masę. Samo ramię potrafi bardzo wiele. Zarówno chwytać jak i przenosić rzeczy. Posiada szczęki do łapania - tłumaczy Maksymilian Piwowar, lider działu finansów.

Politechniczne łaziki marsjańskie, konstruowane w ramach Projektu Scorpio, od 2013 r. biorą udział w międzynarodowych konkursach z serii Rover Challenge odbywających się na całym świecie. Regularnie zajmują tam czołowe miejsca - informuje Politechnika.

W tym roku ekipa Projektu Scorpio wywalczyła pierwsze miejsce w tureckiej edycji prestiżowych zawodów. Rywalizowała także w University Rover Challenge w USA, gdzie zajęła 14. miejsce na 36 drużyn z całego świata.

/ Paweł Pyclik / RMF FM