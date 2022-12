​Strażnicy Miejscy ze Świdnicy na Dolnym Śląsku wydają swoje komiksy. To sposób na edukowanie najmłodszych.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Do tej pory na kartki trafiły cztery historie, których bohaterem jest inspektor Jasiek. Dotyczą różnych zagadnień. Począwszy od zachowania w przestrzeni publicznej po wskazówki dotyczące niemarnowania jedzenia czy obchodzenia się z prądem.

Mamy też taki komiks, który opowiada o inwazji kosmitów. Przylecieli oni do Świdnicy, żeby pozbyć się swoich śmieci. Na szczęście nasz inspektor wraz z maskotką wydziału gospodarki odpadami uporządkowali te tematy i kosmici musieli posprzątać wszystko to, co u nas zostawili - mówi Edward Świątkowski ze Straży Miejskiej w Świdnicy.

Niestety formy elektroniczne zdominowały życie młodych ludzi. My postanowiliśmy wrócić do formy papierowej. Jeżeli spotykamy się z dziećmi to każdy obrazek im omawiamy. Co ciekawe, forma obrazkowa bardzo skutecznie do nich dociera - dodaje.

Strażnicy zapowiadają kolejne komiksy. Przekonują, że tematów, które można by w nich poruszy,ć jest jeszcze wiele.

