Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Dopisanie się do spisu wyborców we Wrocławiu umożliwi wyborcom głosowanie w wyborach parlamentarnych w konkretnej komisji w tym mieście. Bardzo dużo osób dopisuje się do spisu wyborców. Większość korzysta z elektronicznej możliwości dopisania się - mówi Bożena Bronowicka, dyrektorka Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia. Podczas poprzednich wyborów liczba osób dopisujących się do spisu wyborców była w stolicy Dolnego Śląska kilkakrotnie mniejsza. Przede wszystkim dlatego, że 4 lata temu takie usługi były dopiero uruchamiane. Teraz duża liczba wyborców posiada profil zaufany, możliwość elektronicznej identyfikacji i z tego korzysta - dodaje. Można jeszcze skorzystać z usługi dopisania się do spisu wyborców. To wniosek o zmianę miejsca głosowania. Jeszcze w czwartek możemy to uczynić składając taki wniosek w urzędzie bądź elektronicznie. W tym drugim przypadku da się to zrobić do północy - zaznacza Bronowicka. Również jeszcze tylko dzisiaj (12.10) możliwe jest pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania, które pozwoli nam zagłosować w każdym obwodzie w kraju i za granicą. We Wrocławiu zrobiło to ponad 8 tysięcy osób. Dokument możemy otrzymać w dowolnym urzędzie gminy, w godzinach jego pracy. Wybrane wrocławskie Centra Obsługi Mieszkańca pracują w sprawach wyborczych do godziny 19. Zobacz również: Trwa bekowisko. Daniele walczą o samice [NAGRANIE]

