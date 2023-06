Dużą wystawę meteorytów otwarto w piątek w muzeum regionalnym w Lubaniu na Dolnym Śląsku. Najcięższy waży 136 kilogramów, a w sumie jest ich tam 300. Wśród nich wyjątkowy polski meteoryt Baszkówka o wspaniałym aerodynamicznym kształcie - podkreśla doktor Tomasz Jakubowski z Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

Meteoryt Baszkówka waży waży 15 kg, ale ma przepiękny kształt i jest wyjątkowy. Nazywany miss meteorytów, bo jest naprawdę jednym z ładniejszych meteorytów na świecie i naprawdę warto odwiedzić wystawę, żeby zobaczyć właśnie Baszkówkę - mówi doktor Tomasz Jakubowski z Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

Mamy też jeden meteoryt, który nie jest przykryty żadnym szkłem i będzie można go dotknąć. Czyli można powiedzieć, że można dotknąć kosmosu na wystawie. To jest naprawdę fascynujące - dodaje.

Wystawa skupiona jest w szczególności na meteorytach polskich. Trzeba zaznaczyć, że w naszym kraju bardzo trudno jest znaleźć meteoryt, więc tych meteorytów wcale wiele nie jest. Najczęściej meteoryty tuż po spadku są pokryte tak zwaną skorupą optopieniową. Ciemną, czarną, czasami szarą, ale najczęściej wewnątrz są jasne, białe. Oczywiście dla zwykłego laika ciężko jest rozpoznać meteoryt. Więc to jest zadanie bardziej dla specjalistów - zaznacza Jakubowski.

Czasami meteoryty też są pokryte tak zwanymi regmagliptami. To są takie dołki, dziureczki, które pokrywają powierzchnię i one powstają wtedy, kiedy to ciało przechodzi przez atmosferę, lekko się topi i na tej powierzchni powstaje skorupa i regmaglipty. Oczywiście jest jeszcze taka cecha jak to, że te meteoryty są magnetyczne, czyli przyciągają magnes. Więc jeżeli mamy magnes w domu, możemy sprawdzić czy nasze znalezisko przyciąga magnes. Jeżeli tak, to wtedy jest jakaś tam szansa, że mogliśmy znaleźć meteoryt - tłumaczy.

Meteoryty w lubańskim muzeum będą do niedzieli, podczas Sudeckiego Festiwalu Minerałów.