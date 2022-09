Czterej członkowie gangu, który zajmował się kradzieżą samochodów w Europie, zostali zatrzymani po wspólnej akcji Centralnego Biura Śledczego Policji i Prokuratury Krajowej. Części pochodzące ze skradzionych aut były sprzedawane w Polsce.

Policjantom udało odzyskać części samochodowe skradzione w Niemczech i Szwecji, a także zabezpieczyć mazdę CX5 wartą ok. 80 tys. złotych / CBŚP /

W czasie śledztwa policjantom z CBŚP udało się ustalić, że w województwie kujawsko-pomorskim znajduje się magazyn, w którym złodzieje przetrzymywali części ze skradzionych samochodów. Funkcjonariusze dowiedzieli się też, gdzie przebywają czterej członkowie gangu.

W trakcie akcji prowadzonej z Dolnośląskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, udało się zatrzymać cztery osoby, odzyskać części samochodowe skradzione w Niemczech i Szwecji, a także zabezpieczyć mazdę CX5 wartą ok. 80 tys. złotych.

/ CBŚP /

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty. Trzy osoby mają odpowiedzieć za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia paserstw samochodowych, a jedna z nic dodatkowo za założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Czwartej osobie postawiono zarzut paserstwa.

Trzech podejrzanych kolejne trzy miesiące spędzi w areszcie.