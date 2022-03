Koleje Dolnośląskie podpisały porozumienie z bydgoską Pesą. Pozwoli ono na zakup nowoczesnych pociągów pasażerskich Elf 2. Przewoźnik stanie się tym samym posiadaczem największej floty tego typu pojazdów w Polsce. Będzie dysponował 25 sztukami o łącznej wartości 726 mln zł.

/ Koleje Dolnośląskie / Materiały prasowe

Model Elf 2 należy do najnowszej generacji pociągów elektrycznych zaprojektowanych przez Pesę Bydgoszcz. Ten pociąg może rozwijać prędkość maksymalną sięgającą 160 km/h. Ma 250 miejsc siedzących, a łącznie może zabrać na pokład ponad 540 pasażerów.

Harmonogram dostaw przewiduje dostarczenie wszystkich 12 pojazdów w ciągu 32 miesięcy, począwszy od czerwca 2024, kiedy pierwszy pojazd trafi na Dolny Śląsk, a skończywszy na listopadzie 2024.

Systematycznie rozszerzamy sieć połączeń kolejowych na Dolnym Śląsku. Nasz samorządowy projekt przejmowania od państwa nieczynnych dotychczas linii i przywracania ich do ruchu pasażerskiego jest zaawansowany i wymaga stałego rozwijania taboru naszego przewoźnika - mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Podstawowe zamówienie na pięć Elfów 2 - dofinansowane z Centrum Unijnych Projektów Transportowych - zakładało opcję dokupienia kolejnych 20 sztuk. W marcu ubiegłego roku udało się sfinalizować umowę kredytową z PKO Bankiem Polskim. Umożliwiło to zamówienie ośmiu kolejnych sztuk za kwotę 232,5 mln zł. Dziś Koleje Dolnośląskie dopełniły kontrakt zamawiając następnych 12 pojazdów za 348,5 mln zł.

Wpisanie do założeń pierwotnego zamówienia prawa opcji rozszerzenia go aż na 20 kolejnych pojazdów było przemyślanym i - jak widać w obecnej rzeczywistości rynkowej - bardzo dobrym posunięciem. Dało ono możliwość złożenia dodatkowego zamówienia, które będzie realizowane od razu, a co najważniejsze, po bardzo korzystnych cenach - zauważa Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

Zakup kolejnych pociągów jest możliwy dzięki zawartej umowie z PKO Bankiem Polskim. W ramach porozumienia bank udzielił spółce Koleje Dolnośląskie kredytu inwestycyjnego w kwocie 255 mln zł oraz kredytu obrotowego w wysokości 30,5 mln złotych. Udział własny Kolei Dolnośląskich wynosi min. 8 procent, a zabezpieczenie to zakupione pojazdy oraz cesja z umowy przewozowej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.