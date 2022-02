Mieszkańcy zaniepokojeni widokiem i dźwiękiem, który można było usłyszeć w niedzielę na Dolnym Śląsku, w powiecie oleśnickim. Nad głowami zobaczyli kilkanaście śmigłowców bojowych.

Jak informuje reporter RMF MAXXX Piotr Paszkowski, w niedzielę na niebie w kilku miejscowościach powiatu oleśnickiego pojawiło się co najmniej kilkanaście bojowych śmigłowców wojskowych.

Amerykańskie maszyny Apache leciały na wielonarodowe ćwiczenia Saber Strike 2022, które dziś się rozpoczęły. Bierze w nich udział 1300 żołnierzy z Polski oraz około 300 jednostek sprzętu wojskowego. Dowództwo polskiego wojska zapewnia, że wspólne ćwiczenia nie są powiązane z żadną bieżącą operacją i były wcześniej zaplanowane.



Jak czytamy w komunikacie wojskowych, mają też pokazywać, że "sojusznicy i partnerzy NATO są razem silniejsi".

Saber Strike to coroczne, międzynarodowe ćwiczenie taktyczne z wojskami odbywające się na terenie Polski co dwa lata, które przygotowuje sojuszników i partnerów do reagowania na kryzysy regionalne.