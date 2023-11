W Szkole Podstawowej 84 we Wrocławiu odbyła się dziś Pływacka Sztafeta Charytatywna. Uczniowie pokonali dystans zasponsorowany przez darczyńców. Zebrane pieniądze trafią do dzieci z hospicjum. W tym roku padł rekord.

To już szósta edycja Pływackiej Sztafety Charytatywnej we wrocławskiej Szkole Podstawowej 84. Kwota zebrana dzięki niej co roku jest wyższa.

Zebraliśmy ponad 15 tysięcy złotych. Dzieciaki płyną przeszło 72 kilometry. To jest wielka radość - mówi Rafał Just, dyrektor SP 84 we Wrocławiu.

Akcja polega na tym, że darczyńcy wpłacają pieniądze, a każde 5 złotych to 25 metrów przepłyniętych przez uczniów.

Najpiękniejsze jest to, że to dzieci dzieciom "kolorują" świat. Podopiecznych mamy teraz 70 na terenie całego Dolnego Śląska. To dzieci przewlekle chore, w stanie terminalnym, które same nigdy nie będą miały okazji ani pływać, ani chodzić. Przebywają w domach w hospicjum domowych - tłumaczy Małgorzata Krzykała z Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, do którego trafi cała zebrana kwota.

Uczniowie w sztafecie pływackiej Paweł Pyclik / RMF24

Każda złotówka jest dla nas istotna. Potrzeby dzieci hospicyjnych są ogromne. Przeznaczamy te kwoty na leczenie, rehabilitację, środki służące do opieki nad nimi - dodaje.

Jak podkreśla szkoła, uczniów nie trzeba namawiać do udziału w sztafecie. Startują nawet Ci najmłodsi z pierwszych klas.

Jak widać niektórzy płyną na desce czy z makaronem i to jest najbardziej budujące - zaznacza Rafał Just dyrektor SP numer 84.

Płyniemy, żeby pomóc tym dzieciom, które nie mogą pływać. Pomaganie jest fajne - mówi jedna z uczennic. Udało mi się na razie przepłynąć 5 basenów. Ale liczba nie jest najważniejsza, istotna jest zebrana dla dzieci z hospicjum kwota - dodaje uczeń.