Niecodzienne odkrycie w dzielnicy Stary Zdrój w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku. W jednej z kamienic trafiono na zamurowaną piwnicę a w niej dobytek przedwojennych mieszkańców.

/ Roman Szełemej / Facebook

W zamurowanej piwnicy były skrzynie, książki, dokumenty, porcelana i inne przedmioty codziennego użytku. Jak informuje prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej - to wszystko czekało na odkrycie prawie 80 lat.

Robotnicy budowlani, którzy w piwnicy wykonywali prace w związku ze zleceniem wspólnoty mieszkaniowej nagle zorientowali się, że przebili się przez zamurowaną ścianę - tłumaczy Szełemej.

To co znaleziono zostało już zabezpieczone przez pracowników Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Właśnie oni zajmą się ewidencją znaleziska.

Wszystko na to wskazuje, że są to dokumenty i przedmioty, które mieszkańcy Wałbrzycha w czasie II wojny światowej zabezpieczyli przed wyjazdem na zachód. Rozumiem, że wstępnie można twierdzić, że należały do ludności niemieckiej wtedy. Ale to dopiero ocenią pracownicy muzeum - dodaje prezydent.