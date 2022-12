23 miliony złotych zarezerwowano w przyszłorocznym budżecie Dolnego Śląska na pomoc Ukrainie. Sejmik województwa ma przyjąć budżet 2023 w przyszłym tygodniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak zapewniają władze województwa pieniędze na pomoc finansową oferowaną Ukrainie, pochodzą z rezerwy budżetowej i w żaden sposób nie ograniczy to przyszłorocznych planów inwestycyjnych. 23 mln zł stanowi 1 proc. budżetu województwa.

Od pierwszych dni wojny pomagamy walczącej Ukrainie i jej obywatelom. Pociągi humanitarne, transporty środków medycznych, w pełni wyposażone karetki, ale także pełne wsparcie tu, na Dolnym Śląsku, który w ostatnim czasie stał się ich domem. Dostrzegając bardzo trudną sytuację postanowiliśmy przekazać kolejne wsparcie w wysokości 23 milionów złotych. Pozwoli ono naszym partnerom na Ukrainie zarówno na organizowanie tak bardzo potrzebnej, bieżącej pomocy, jak i uruchamianie projektów służących odbudowie swojego kraju - poinformował marszałek województwa Cezary Przybylski.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzej Jaroch podkreślił, że radni byli na Ukrainie, blisko linii frontu i widzieli, czego potrzebują Ukraińcy. Nasza decyzja daje gwarancję nieprzerwanego wsparcia również w przyszłym roku - mówi Andrzej Jaroch.

Konkretne formy pomocy będą ustalane z regionami partnerskimi Dolnego Śląska po stronie ukraińskiej oraz konsulem Ukrainy we Wrocławiu.

Będziemy to wsparcie dostosowywać do aktualnych potrzeb. Na pewno będziemy kontynuować zakupy środków medycznych i opatrunkowych. Obecnie priorytetem jest to, aby mieszkańcy Ukrainy mogli przetrwać zimę. To dla nich niezwykle trudny czas, ponieważ w wyniku działań rosyjskich w wielu miejscach brakuje prądu i ogrzewania. Dlatego będziemy inwestować między innymi w agregaty prądotwórcze - zapowiedział wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie pociągi humanitarne Kolei Dolnośląskich przywiozły z Przemyśla 1500 osób szukających schronienia przed wojną. Do ukraińskich miast przekazano 10 w pełni wyposażonych karetek pogotowia, a ze stworzonego przez samorząd województwa w stolicy regionu Międzynarodowego HUBu Pomocy Humanitarnej wysłano łącznie 300 europalet z artykułami pierwszej potrzeby.

Dotychczasowe wsparcie finansowe dla Ukrainy z budżetu województwa dolnośląskiego wyniosło 4,5 miliona złotych. Dodatkowo zaangażowane zostały pokaźne środki unijne - ponad 105 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego, które przeznaczono m.in. na aktywizację zawodową przebywających w Polsce Ukraińców, kursy języka polskiego i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Zaplanowano, że z unijnych środków dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 na pomoc obywatelom innych państw, m.in. na ich integrację zawodową, usługi medyczne, wsparcie psychologiczne i system edukacji zostanie przeznaczonych ponad 137 milionów złotych.