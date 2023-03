Trenażery medycyny pola walki, sprzęt ratujący życie i lekarstwa od WUM dla Ukrainy. Polscy ratownicy i specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego tworzą ośrodek szkoleniowy medycyny ratunkowej w Ukrainie.

Prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM i prof. Robert Gałązkowski, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego i dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, podpisali porozumienie o współpracy dotyczące wsparcia w zakresie szkoleń z medycyny pola walki.

Umowa zakłada stworzenie ośrodka szkoleniowego w Klinicznym Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankiwsku.

W ramach porozumienia możliwa będzie współpraca w zakresie szkolenia kadr medycznych z medycyny pola walki, a także wsparcie sprzętowe. Merytoryczny nadzór nad szkoleniami z ramienia WUM będzie sprawował dr Marcin Podgórski z Zakładu Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.

Rektor WUM przekazał do Iwano-Frankiwska m.in. trenażery do nauki tamowania krwotoków i wiele innego sprzętu, który będzie wykorzystywany do szkoleń lekarzy i felczerów, którzy następnie będą udzielać pomocy poszkodowanym w działaniach wojennych.

Podpisanie porozumienia to ciąg dalszy naszej współpracy, która trwa już od roku. Zorganizowaliśmy w Ukrainie cykl szkoleń z zaawansowanych technik ratowania życia, w tym medycyny pola walki. Nasi instruktorzy posiadają certyfikaty NATO. Wspomagamy Ukraińców naszą wiedzą i doświadczeniem - przekazał rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong.

Z kolei dyrektor LPR, prodziekan WNoZ WUM, kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej prof. Robert Gałązkowski przekazał, że tylko podczas tej wizyty przekazany został dla Ukrainy sprzęt do nauczania medycyny pola walki o wartości ponad 200 tysięcy złotych.

Do tego apteczki i sprzęt do wykorzystania przez ukraińskich ratowników od zaraz. Dodatkowo przywieźliśmy transport leków dla szpitala obwodowego w Iwano-Frankiwsku - dodał.