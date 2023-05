Wymiana asfaltu, poszerzenie alei i instalacja nowych latarni. Park Skaryszewski na Pradze przejdzie kompleksowy remont. Zarząd Dróg Miejskich we współpracy z Zarządem Zieleni rozpisał właśnie przetarg na wykonanie prac remontowych w jednym z najstarszych parków w stolicy.

Park Skaryszewski / Anna Zakrzewska / RMF FM

Park Skaryszewski to teren zabytkowy. Powstał na terenach dawnych łąk wsi Skaryszew w latach 1905-1916. Został zaprojektowany przez ówczesnego głównego ogrodnika Warszawy Franciszka Szaniora. Od 1973 roku park znajduje się w rejestrze zabytków. W 2009 r. park został uhonorowany tytułem Najpiękniejszego Parku w Polsce oraz trzeciego pod tym względem w Europie.

Nowa aleja

Teraz aleja główna parku odzyska historyczny wygląd. Jak informuje ZDM "Celem projektu nie jest ingerencja w zieleń, wprost przeciwnie. Nie zakłada on ani nowych nasadzeń, ani wycinek. Ważnym jego założeniem jest ułożenie przewodów doprowadzających prąd do nowych latarni pośrodku alei spacerowej, pod jej powierzchnią. W ten sposób ograniczamy do minimum prace przy szpalerach dorodnych drzew rosnących po obu stronach alei.

To kilkudziesięciometrowe jesiony wyniosłe. Obecnie rosną tuż przy asfaltowej nawierzchni, wypiętrzając odgradzające ją krawężniki oraz doprowadzając do falowania i kruszenia się asfaltowej nawierzchni.

/ Anna Zakrzewska / RMF FM

Aleja w nowym kształcie będzie wykonana w większości z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej w kolorze beżowym. Takie podłoże zostało zaplanowane na odcinku od muszli koncertowej do skrzyżowania z aleją obwodową na placu, gdzie kiedyś znajdował się pomnik żołnierzy. Końcowy odcinek do ronda Waszyngtona będzie wykonany z asfaltu, który jednak zostanie wymieniony.

/ Anna Zakrzewska / RMF FM

Oba odcinki będą po zmianach miały stałą szerokość 11 metrów. Obecnie są to dwie zdecydowanie węższe alejki, po 4 metry każda, przedzielone 7-metrowym pasem zieleni. Po likwidacji rabaty piesi będą mieli do dyspozycji szerszą przestrzeń (paradoksalnie, mimo zwężenia alei), a dorodne drzewa, będące ozdobą głównej parkowej osi, będą miały lepsze warunki, aby cieszyć oko przez kolejne lata.

Nowe oświetlenie

Wysłużone betonowe latarnie zostaną w całości zastąpione eleganckimi metalowymi konstrukcjami. Będą to repliki pastorałów, model odwzorowujący ich oryginalny wygląd z 1923 roku. Mimo historycznego wyglądu, oświetlenie będzie naszpikowane nowoczesnymi rozwiązaniami.

Nowe latarnie wyposażone zostaną w czujniki ruchu, których celem będzie dynamiczne dostosowywanie natężenia światła do warunków w parku. Przy braku ruchu oprawy będą świecić znacznie zmniejszonym strumieniem światła (do 40 proc.), a po jego wykryciu rozświetlać się będą na 100 proc. mocy.

/ Anna Zakrzewska / RMF FM

Warszawiacy są na tak

Mieszkańcy, którzy odwiedzają Park Skaryszewski, przyznają że remont nawierzchni w tym miejscu jest bardzo potrzebny - Szczególnie w tych miejscach, gdzie jest dziura na dziurze. Ciężko spacerować w takich warunkach - przyznaje jeden z mieszkańców. Tym bardziej, że tędy jeżdżą dzieci czy to na hulajnogach, czy na rowerach, czy na rolkach. Bardzo łatwo na takiej nierównej powierzchni o wypadek - dodaje inna matka, która do parku na spacery z dziećmi przychodzi regularnie.

Wybrany wykonawca będzie miał na przeprowadzenie prac dokładnie 6 miesięcy od momentu podpisania umowy. ZDM przyznaje, że są więc duże szanse na przeprowadzenie znacznej części lub też całości prac jeszcze w tym roku.