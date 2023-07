W ramach upamiętnienia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godzinie 17 w stolicy na 60 sekund uruchomione zostaną syreny alarmowe - poinformował ratusz. Specjalny apel o godne uczczenie godziny "W" wystosowali powstańcy.

Miejsce pamięci Powstania Warszawskiego - tablica przy tzw. Zieleniaku w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

"Apelujemy do wszystkich mieszkanek i mieszkańców stolicy, do naszych gości, do odwiedzających Warszawę turystów, by dołączyli do tego hołdu, zatrzymali się w samochodach, przystanęli na chwilę na chodnikach czy na ścieżkach rowerowych" – tak zaczyna się apel podpisany przez powstańców i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

"Apeluję o minutę ciszy, kiedy 1 sierpnia o 17 rozlegnie się dźwięk syren. To moment bardzo szczególny, kiedy w godzinie "W" zamiera cała Warszawa. Prosiłem innych samorządowców, by uczcili tę chwilę też u siebie i powoli staje się to ogólnopolską tradycją" – powiedział prezydent Rafał Trzaskowski.

Syreny zawyją w Warszawie, ale nie tylko

Warszawski ratusz poinformował, że poza syrenami systemu alarmowania i ostrzegania ludności zostaną także uruchomione przez harcerzy ręczne syreny. Zawyją one na Powązkach: Gloria Victis i plac przed Domem Pogrzebowym; na Mokotowie: Metro Wilanowska, na Pradze-Północ: skrzyżowanie ulicy Targowej z Kijowską; na Pradze-Południe: skrzyżowanie ulic Fieldorfa, Zamienieckiej i Ostrobramskiej, rondo Waszyngtona; w Śródmieściu: Rynek Starego Miasta; na Ursynowie: skrzyżowanie ulic KEN i Wąwozowej; w Wilanowie: Przyczółkowa 29; we Włochach: skrzyżowanie al. Krakowskiej z 1 Sierpnia.

Również wojewoda mazowiecki zadecydował o włączeniu 1 sierpnia o godz. 17, w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie województwa mazowieckiego syren alarmowych.

Jednocześnie wojewoda zwrócił się do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu o uruchomienie syren alarmowych na administrowanym przez nich obszarze.

Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

We wtorek - w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - o godz. 9 odbędzie się uroczystość przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela "Montera", dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Tablica znajduje się na budynku przy ul. Filtrowej 68, w której mieściła się siedziba konspiracyjnej kwatery Okręgu Warszawskiego AK.

Z kolei w godz. 9.30–12.30 złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem Stanisława Jankowskiego "Agatona" (zbieg ulic Karowej i Browarnej), pod pomnikiem Kobietom Powstania Warszawskiego (pl. Krasińskich), a także pod pomnikiem gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego "Motyla" (Park Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego).

Na godz. 10 zaplanowano uroczystość pod pomnikiem Mokotów Walczący 1944 w parku gen. Gustawa Orlicz-Dreszera. W jej trakcie nastąpi podniesienie na maszt flagi państwowej, rozpalenie "Ognia pamięci" oraz włączenie iluminacji pomnika na 63 dni.

Po zakończeniu uroczystości, ok. godz. 11 odbędzie się Marsz Mokotowa - przemarsz z parku gen. Gustawa Orlicz-Dreszera ul. Puławską do ul. Dworkowej, gdzie ok. godz. 11.30 nastąpi złożenie kwiatów pod obeliskiem Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa.

Ponadto o godz. 11 nastąpi odsłonięcie tablicy na kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 60, upamiętniającej Pereca i Samuela Willenbergów.

O godz. 13.15 złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem gen. Stefana Roweckiego "Grota" (zbieg ul. F. Chopina i Al. Ujazdowskich), następnie o godz. 14 odbędzie się uroczystość przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej (zbieg ulic Wiejskiej i J. Matejki).

W godzinę "W", o godz. 17, przy pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zostanie oddany hołd powstańcom warszawskim. Ponadto w godzinę wybuchu zrywu, Muzeum Powstania Warszawskiego przeprowadzi akcję społeczną "Wolność łączy". Odbędzie się ona w miejscach pamięci Powstania Warszawskiego na terenie całej Warszawy.

Na godz. 18.30 zaplanowano uroczystość złożenia kwiatów na kurhanie, w którym znajdują się prochy ponad 50. tysięcy mieszkańców stolicy i powstańczego wojska.

O godz. 20 na dziedzińcu Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (ul. Rakowiecka 37) odbędzie się widowisko słowno-muzyczne Instytutu Pamięci Narodowej pt. "Bunt wznieci słowo poety".

Z kolei o godz. 20.30 na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się wspólne śpiewanie piosenek powstańczych z udziałem orkiestry i chóru pod kierownictwem Jana Stokłosy. Wydarzenie organizuje Muzeum Powstania Warszawskiego.

Powstańcza gra uliczna

Na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaplanowano stanowisko edukacyjne Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, na którym prezentowany będzie komiks z serii "Wojenna Odyseja Antka Srebrnego. Przemarsz przez piekło", gra uliczna "Poczty Powstańczej Warszawy" oraz sylwetki powstańców, którzy są patronami warszawskich ulic.

Dla uczestników, którzy rozwiążą zadania związane z 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, jako nagrody przewidziane są unikatowe przypinki Harcerskiej Poczty, komiksy oraz okolicznościowe wydawnictwa IPN związane z Powstaniem Warszawskim. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu "Wspólna Sprawa 1944" organizowanego przez Fundację Kochania Poznania.

Uroczystość zakończenia obchodów 79. rocznicy Powstania Warszawskiego odbędzie się 2 października o godz. 18, w parku gen. Gustawa Orlicz-Dreszera. Wówczas nastąpi opuszczenie flagi państwowej, przeniesienie "Ognia pamięci" do Grobu Nieznanego Żołnierza, a także wyłączenie iluminacji pomnika Mokotów Walczący 1944.

Obchody rocznicowe nie ograniczają się wyłącznie do Warszawy oraz okolic. W wielu miastach Polski 1 sierpnia o godz. 17 - w godzinę "W" - zabrzmią syreny alarmowe.