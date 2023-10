Za narażenie 12-latka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu odpowie mężczyzna zatrzymany przez policjantów w Grodzisku Mazowieckim. 36-latek zaatakował chłopca, którego nie znał, na ulicy. ‘

Zatrzymany agresor / KPP Grodzisk Mazowiecki / Policja



Do napaść doszło ok. g. 17.00. Mężczyzna szarpał, bił i kopał chłopca po całym ciele. Dziecku pomogli przechodnie. Agresor uciekł.

12-latek z mamą został przewieziony do szpitala na dalsze badania. Na szczęście nie doznał trwałych i poważnych obrażeń ciała - poinformowała rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim asp. sztab. Katarzyna Zych.

Policjanci razem ze zgłaszającym rozpoczęli intensywne poszukiwania napastnika. Kilka ulic od miejsca napaści, po krótkim pościgu, zatrzymali mężczyznę rozpoznanego jako sprawcę pobicia chłopca. 36-latek był nietrzeźwy. Trafił do policyjnej celi.

Prokurator zastosował wobec zatrzymanego policyjny dozór. Mężczyzna ma też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Ze względu na to, że jego zachowanie miało charakter chuligański grozi mu do 4,5 roku więzienia.