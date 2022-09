Do aresztu tymczasowego trafił 40-latek, który w Siedlcach na Mazowszu zaatakował nożem przechodnia. Nożownikowi grozi do 5 lat więzienia – poinformowała rzeczniczka siedleckiej policji Agnieszka Świerczewska.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W poniedziałek nietrzeźwy 40-latek zaczepił na ulicy przypadkowego mężczyznę. Kiedy doszło między nimi do sprzeczki, 37-latek, widząc nóż w ręce agresora, schronił się przed nim w budynku urzędu skarbowego.

Tam doszło do ataku nożem. Napastnik zbiegł, ale po chwili został zatrzymany przez policjantów w lokalu usługowym na sąsiedniej ulicy - przekazała rzeczniczka.

Pokrzywdzony trafił do szpitala. Podejrzany został osadzony w komendzie do wytrzeźwienia. Badanie wykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie.



40-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała oraz gróźb karalnych kierowanych wobec pokrzywdzonego. Sprawę potraktowano jako występek o charakterze chuligańskim, co zwiększa odpowiedzialność sprawcy przestępstwa - powiedziała Świerczewska.



Napastnik został aresztowany na 3 miesiące. Za uszkodzenie ciała grozi do 5 lat pozbawienia wolności.