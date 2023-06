W poniedziałek, w 36. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Gdańska, zamknięto poświęconą mu wystawę pt. "Ty nas obudziłeś, My Cię obronimy". Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda przypomniał, że trwająca 3 miesiące ekspozycja została dwukrotnie zniszczona przez wandali.

"Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy" - wystawa przed siedzibą NSZZ „Solidarność” przy ul. Wały Piastowskie w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Nie zapominamy o tych ważnych datach, i o tym duchowym przywódcy "Solidarności" jakim był, jest i będzie ojciec święty Jan Paweł II - mówił w poniedziałek na placu Solidarności w Gdańsku przewodniczący Duda.

Zaznaczył, że tytuł wystawy "Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy", będzie hasłem Krajowego Zjazdu Delegatów, które odbędzie się w październiku w Spale. Ta wystawa będzie również do dyspozycji regionów i będzie pokazywana w kraju aby nie zapominać o przywódcy duchowym Janie Pawle II - zaznaczył.

Przewodniczący przypomniał, że wystawa, ustawiona przed siedzibą Związku, dokumentująca relacje "Solidarności" z Janem Pawłem II została odsłonięta w marcu i - w czasie trwania - była dwukrotnie niszczona.

Pierwszego zniszczenia dokonano po trzech tygodniach od otwarcia. Kolejny raz w połowie maja. Pierwszego zniszczenia dokonali trzej sprawcy w wieku od 16 do 18 lat. O ich losie zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich. Natomiast za drugim razem tablice wystawy zniszczyli dwaj mężczyźni w wieku 19 oraz 22 lat, którzy usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia, za co grozi do 5 lat więzienia.

Dodał, że policja faktycznie bardzo szybko uporała się z tym problemem czyli złapała sprawców, zwyrodnialców, którzy zniszczyli ekspozycję. Będą odpowiadać przed organami za to co zrobili - mówił Duda.

Jego zdaniem, to pokazuje polaryzację w społeczeństwie. Przykro, że dzieje się to w Gdańsku - mieście wolości i solidarności - podkreślił. Przypomniał, że dotychczas w sprawie zniszczenia wystawy nie wypowiedziała się prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz.

Obecny na zamknięciu wystawy dyrektor gdańskiego oddziału IPN Paweł Warot zapewnił, że Instytut będzie stał na straży prawdy o Janie Pawle II". Jan Paweł II był tym tytanem, który doprowadził do upadku systemu komunistycznego w Europie. Przyczynił się do tego, że jesteśmy wolnym narodem. Ktoś chce walczyć z prawdą. Naszą odpowiedzią będzie mówienie prawdy każdego dnia - a szczególnie docieranie do młodzieży - zapowiedział.

Dodał, że w gdańskim oddziale IPN powstaje wystawa poświęcona nauczaniu Jana Pawła II.

Przed konferencją prasową i zamknięciem wystawy Duda, Warot oraz przewodniczący gdańskiego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" Krzysztof Dośla złożyli wieniec pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970.