​Jak co roku od 26 czerwca będą obowiązywać tymczasowe zmiany w organizacji ruchu na Głównym Mieście w Gdańsku. Rozszerzone zostaną granice Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście. By móc poruszać się w niej pojazdami konieczny jest identyfikator IGM lub karta parkingowa sektora FGM - poinformował gdański magistrat.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wakacyjne zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu Gdańska będą wprowadzane w dwóch etapach.

Pierwszy to tak zwana faza wakacyjna, która rozpocznie się 26 czerwca. W porównaniu z poprzednimi latami wprowadzone zostaną drobne zmiany. Z kolei 10 lipca rozpocznie się montaż infrastruktury Jarmarku Św. Dominika. Spowoduje to konieczność wprowadzenia kolejnych zmian w organizacji ruchu - przekazał zastępca prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych Piotr Kryszewski.

Miejski Inżynier Ruchu Agata Lewandowska tłumaczy, że lato w Gdańsku to przede wszystkim sezon turystyczny obfitujący w liczne wydarzenia, w tym największe, czyli Jarmark Świętego Dominika.

Tak jak co roku wprowadzamy zmiany, które mają zabezpieczyć zarówno turystów, jak również naszych mieszkańców w tym okresie. Zmiany te mają umożliwić bezpieczne funkcjonowanie, zwłaszcza dla pierwszych. Dlatego, tak jak w poprzednich latach, rozszerzamy strefę ograniczonego dostępu - powiedziała Lewandowska.

Strefa ograniczonego dostępu (SOD) potrwa od 26 czerwca do 9 lipca.

Następnie będzie kontynuowana po Jarmarku Św. Dominika, od 21 sierpnia do 3 września. Dokładne zmiany w organizacji ruchu są dostępne na stronie media.gdansk.pl.

W tym roku Jarmark Św. Dominika odbędzie się w terminie 22 lipca 13 sierpnia. Zmiany, jeżeli chodzi o teren jarmarku, związane są z remontem Długiego i Rybackiego Pobrzeża. Tam Jarmarku nie będzie, a wszystkie kramy, które w poprzednich latach się tam znajdowały, przenieśliśmy w inne miejsce, czyli na ulicę Podwale Staromiejskie i Groblę IV - wyjaśnia project manager Jarmarku Św. Dominika Dorota Solochewicz.

Pierwsze działania związane z montażem infrastruktury Jarmarku Św. Dominika będą realizowane 10 lipca i potrwają do rozpoczęcia imprezy, czyli do 22 lipca. Od tego dnia do 13 sierpnia trwać będzie Jarmark Św. Dominika. Następnie zaplanowany jest demontaż infrastruktury Jarmarku, który potrwa do 20 sierpnia.

W okresach, w których realizowany będzie montaż i demontaż infrastruktury jarmarkowej, będą mogły następować czasowe utrudnienia, kolejne zamykanie ulic lub ich odcinków. Na potrzeby Jarmarku zamknięte zostaną poniższe ulice Starego Miasta, Głównego Miasta oraz obszaru ul. Długie Ogrody: Szeroka, Tkacka, Kołodziejska, Pańska, Węglarska, Św. Ducha, Straganiarska, Targ Rybny, Grobla I - IV, Długie Ogrody, Szafarnia, Rajska, Wielkie Młyny, Podmłyńska, Podwale Staromiejskie (odcinek Targ Drzewny-Pańska). Zamknięcia mogą dotyczyć całych ulic lub tylko ich fragmentów.

Jak poinformował gdański magistrat, parking na ul. Targ Węglowy na czas Jarmarku, czyli od 10 lipca do 20 sierpnia, zostanie zamknięty do wyłącznego użytku dla mieszkańców Głównego Miasta. Wjazd i parkowanie odbywać się będzie na podstawie ważnego identyfikatora IGM oraz abonamentu parkingowego sektora FGM i identyfikatora MTG.

Dla mieszkańców ul. Długie Ogrody oraz okolic analogicznie wyznaczony zostanie parking w rejonie Bramy Żuławskiej. Wjazd i parkowanie możliwe będzie na postawie identyfikatora MTG.

Między 22 lipca a 13 sierpnia kierowcy, którzy chcą wybrać się na Jarmark św. Dominika, będą mogli zostawić swój samochód na parkingu przy Polsat Plus Arena Gdańsk lub położonym obok AmberExpo i dojechać na miejsce specjalnym autobusem. Kosz opłaty parkingowej to 30 zł (15 zł dla posiadaczy Karty Mieszkańca), wówczas przejazd autobusem jest bezpłatny. Przystanek wyznaczony zostanie na ul. Długie Ogrody w rejonie Bramy Żuławskiej.

Tak jak w poprzednich latach, także i w tym roku, granice Strefy Ograniczonej Dostępności (SOD) zostaną przesunięte do ul. Podwale Staromiejskie. W celu ograniczenia możliwości wjazdu do SOD pojazdów nieuprawnionych wjazd będzie mógł odbywać się wyłącznie przez ul. Świętego Ducha od strony Targu Drzewnego oraz przez Targ Rybny od strony Podwala Staromiejskiego. Ponadto wakacyjny SOD obejmie także ulice na południe od ul. Długiej i Długiego Targu do Podwala Przedmiejskiego.

W rozszerzonej SOD oprócz dotychczasowych ulic znajdą się także ulice: Szeroka, Pańska, Węglarska, Świętojańska, Lawendowa, Straganiarska, Szklary, Słomiana, Grobla II, Grobla III, Grobla IV, Pachołów, Tobiasza, Tandeta, Różana, Szpitalna, U Furty, Targ Rybny, Warzywnicza, Tandeta, Tokarska, Minogi, Podmurze, Latarniana, a także ul. Sukiennicza na odcinku od ul. Dylinki do Kanału Raduni. Ponadto w tym roku w SOD znajdą się ulice: Ławnicza, Słodowników, Pocztowa, Za Murami i Zbytki.

W całej Strefie Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście (zarówno stałej, jak i rozszerzonej) obowiązują przepisy dotyczące poruszania się w strefie zamieszkania. Zakładają one pierwszeństwo ruchu pieszego, maksymalną prędkość pojazdów do 20 km/h oraz postój wszystkich pojazdów wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

Do poruszania się samochodem w granicach rozszerzonej i stałej SOD konieczne jest posiadanie identyfikatora IGM. Przysługuje on mieszkańcom nieruchomości (zarówno właścicielom oraz najemcom), a także właścicielom, najemcom bądź dzierżawcom lokali użytkowych mieszczących się w SOD.