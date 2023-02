Zatrzymano osiem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która trudniła się sprzedażą różnego rodzaju olejów jako pełnowartościowego oleju napędowego. Bez koncesji i bez płacenia podatków. Takie paliwo trafiało do odbiorów indywidualnych.

Zatrzymanie jednego z podejrzanych / KAS /

Gang został rozbity przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Sądowej z Olsztyna.

Członkowie grupy, która działała od października 2020 roku do grudnia 2021 roku, wywodzili się z Pomorza. Przestępczy mechanizm polegał na sprzedaży paliw płynnych bez koncesji i płacenia podatków, co ukrywano wystawiając fałszywe dokumenty.

Zgodnie z dokumentacją kupowany był olej smarowy, opałowy, bazowy lub inny, a wprowadzany był do obrotu w niezmienionej formie, jako pełnowartościowy olej napędowy. W pojemnikach typu mauzer trafiał on do indywidualnych odbiorców po zaniżonych stawkach.

Według wstępnych, szacunkowych wyliczeń w efekcie przestępczego procederu Skarb Państwa mógł stracić około 350 tys. zł.

Gang sprzedający oleje rozbity KAS /

Podczas akcji, w której uczestniczyło blisko 50 funkcjonariuszy CBŚP i KAS, zatrzymano osiem osób i zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową dotyczącą handlu i transportu produktów paliwowych, która poddana zostanie szczegółowej analizie.

Podejrzani usłyszeli w prokuraturze zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełniania przestępstw karno-skarbowych. Zostali objęci policyjnym dozorem połączonym z zakazem opuszczania kraju, zakazem wzajemnego kontaktowania się oraz kontaktowania się ze świadkami. Musieli także wpłacić poręczenia majątkowe.

Podejrzanym grożą kary do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.