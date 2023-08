Woda we wszystkich kąpieliskach nad morzem i nad jeziorami w województwie pomorskim nadaje się do kąpieli. Sanepid w środę przed południem nie stwierdził zakwitu sinic.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według informacji podanych w serwisie internetowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w środę przed południem we wszystkich kąpieliskach strzeżonych, zorganizowanych tego lata w województwie pomorskim, w wodzie nie stwierdzono groźnych dla zdrowia sinic i można z nich bezpiecznie korzystać.



W przypadku zakwitu sinic nie zaleca się wchodzenia do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu: od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. W przypadku połknięcia takiej wody mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.



Sinice (cyjanobakterie) zaliczane są do najstarszych organizmów występujących na ziemi. Występują zarówno w wodach słonych, jak i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni wodnej. Podczas bezwietrznej pogody niektóre sinice mogą unosić się ku powierzchni wody i tworzyć tam kożuchy. Wyglądają wówczas jak rozlana farba, galaretka lub płatki pływające po powierzchni wody.



Aktualne informacje dotyczące stanu wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego .