​Prokuratura Rejonowa w Człuchowie wyjaśnia okoliczności wczorajszego, tragicznego zdarzenia na drodze krajowej nr 25. Śledztwo prowadzone będzie w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

W miejscowości Wierzchowo-Dworzec zginął policjant, który w godzinach pracy jadąc służbowym motocyklem zderzył się z autem osobowym.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, wstępne ustalenia, wskazują na to, że to kierowca auta osobowego mógł popełnić błąd, który doprowadził do wypadku. Tę informację przekazał Paweł Wnuk z Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Kierowca skręcając w lewo miał uderzyć w policyjny motocykl. Kolejny w policyjnej kolumnie jednoślad zdołał wyhamować. Obaj mundurowi jechali na wezwanie do innego wypadku, z udziałem dziecka - wyjaśnił Paweł Wnuk z Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Jak mówili śledczy, funkcjonariusze mieli włączone sygnały dźwiękowe i świetlne. Od kierowcy auta osobowego pobrano krew do badań.

Sekcja zwłok ma ustalić bezpośrednią przyczynę śmierci 41-letniego policjanta.