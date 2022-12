​Od wtorkowego poranka Szpitalny Oddział Ratunkowy Kociewskiego Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim przyjął ponad 65 pacjentów z urazami, których doznali na oblodzonych chodnikach - poinformował szpital.

Tylko dziś od rana nasz SOR przyjął ponad 65 pacjentów z urazami. Co ważne, nie były to tylko osoby z naszego powiatu. Blisko połowa osób pochodziła z pobliskich powiatów m.in. z grudziądzkiego, tczewskiego, czy malborskiego - przekazała we wtorek rzeczniczka Kociewskiego Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim Sylwia Neubauer-Borzyszkowska.

Dodała, że wśród urazów dominowały złamania i skręcenia kończyn.

Od poniedziałkowego wieczora do wtorku do godz. 4 w nocy we wszystkich powiatach województwa pomorskiego obowiązywało wydane przez IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przed słabymi opadami marznącego deszczu powodującego gołoledź.