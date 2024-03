“Kto głosuje ten się liczy” - tak władze Gdańska zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w najbliższych wyborach samorządowych. Gdańszczanie pójdą do urn 7 kwietnia i zdecydują kto będzie prezydentem miasta. Wybiorą też miejskich radnych oraz radnych do sejmiku woj. pomorskiego. Najaktywniejsza dzielnica otrzyma 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na upiększenie publicznej przestrzeni - zieleni, placu zabaw czy siłowni zewnętrznej

/ fot. Grzegorz Mehring/ gdańsk.pl / W jesiennych wyborach parlamentarnych w trzech gdańskich dzielnicach frekwencja wyniosła ponad 90 procent! To zaskoczyło wszystkich. W nagrodę powstają w nich właśnie kwietniki ufundowane przez miasto. Władze Gdańska postanowiły zachęcić mieszkańców do aktywnego udziału także w zbliżających się wyborach samorządowych. W ubiegłym roku przygotowano trzy nagrody o wartości około 50 tysięcy złotych, które wydane zostaną na przygotowanie zieleńców dzielnicowych. W tym roku nagroda będzie jedna, ale jeszcze bardziej atrakcyjna - dzielnica z najwyższą frekwencją otrzyma 100 tysięcy złotych. Taką pulę będzie można przeznaczyć na upiększenie przestrzeni publicznej w danej dzielnicy - w jakiej formie, o tym zdecydują radni zwycięskiej dzielnicy. Będzie to mogło być np. uatrakcyjnienie o kolejne elementy placu zabaw dla dzieci czy siłowni plenerowej dla dorosłych, ale też nowe nasadzenia zieleni. Warto głosować, warto współodpowiadać za to, co się dzieje w naszym mieście - zaapelowała prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Warto też zawalczyć o upiększenie konkretnego miejsca w jednej z 35. dzielnic naszego miasta.



