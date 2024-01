Od jutra w Śródmieściu Gdańska wprowadzane zostaną zmiany w organizacji ruchu. Związane są z uroczystościami 5. rocznicy śmierci Pawła Adamowicza

Gdańsk / Shutterstock

Zmiany będą zbliżone do tych obowiązujących podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Gdańsku. Od godzin porannych w piątek, 12 stycznia zamknięty będzie wjazd na Targ Węglowy, a to wiąże się z brakiem możliwości korzystania z wyznaczonych tam miejsc postojowych. Do soboty, 13 stycznia do godz. 18.00 wjazd będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów technicznych oraz zaopatrzeniowych. Po godz. 18.00 obowiązywać będzie całkowity zakaz wjazdu. Samochody znajdujące się na Targu Węglowym będą miały możliwość wyjechania.



Wprowadzane zmiany w Śródmieściu są związane z uroczystościami, które odbędą się w sobotę, 13 stycznia o godzinie 19 przy tablicy znajdującej się między Złotą Bramą a Katownią - tłumaczy Marta Formella z Urzędu Miasta w Gdańsku.



Ponadto, w sobotę, 13 stycznia od godziny 7.00 ograniczony zostanie ruch na ul. Bogusławskiego. Od ul. Zbytki będzie można dojechać wyłącznie do skrzyżowania z ul. Ogarną. Pozostały odcinek ul. Bogusławskiego, tj. od ul. Ogarnej do skrzyżowania z ul. Okopową będzie całkowicie wyłączony z ruchu.



Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest po zakończeniu uroczystości, około godziny 21 - dodaje Formella.



Przed rozpoczęciem i w trakcie uroczystości przejście przez Złotą Bramę może być zamknięte. Ruchem pieszym będą kierowały służby porządkowe.