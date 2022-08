Większość trójmiejskich studentów mieszkających w akademikach więcej zapłaci za zakwaterowanie. Uczelnie podnoszą ceny akademików. To przez rosnące koszty utrzymania Domów Studenckich. Podwyżki są bardzo zróżnicowane.

Domy Studenckie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego / fot. GUMed / GUMed /

Od 510 zł do 620 zł za pokój jednoosobowy, od 460 zł do 550 zł za pokoje dwu i trzyosobowe zapłacić będą musieli studenci Uniwersytetu Gdańskiego. To znaczna podwyżka.

Cztery tury podziału miejsc

Dla porównania, w poprzednim roku akademickim studenci płacili za "dwójkę" lub "trójkę" od 370 do 455 złotych, a za indywidualny pokój od 420 zł do 510 zł. Przedstawiciele uczelni przyznają, że podwyżka wynika z bieżących kosztów utrzymania akademików. Co ważne, koszty poniesione przez studentów, będą tylko częścią tego, ile Uniwersytet Gdański będzie musiał wydać na utrzymanie akademików.

Staramy się, aby realne koszty utrzymania pokrywane były w znacznym stopniu przez opłaty zakwaterowanych studentów. Biorąc pod uwagę okres pandemii, obecnie galopującą inflację oraz wzrost cen, nie jest to na obecną chwilę możliwe - przyznaje mgr Beata Weber z Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Działu Domów Studenckich.

W najbliższym roku akademickim studiujący na Uniwersytecie Gdańskim skorzystać będą mogli z 9 akademików. W sumie przygotowano w nich 1328 miejsc. Zainteresowanie nimi jest bardzo duże. Na rok akademicki 2022/2023 przewidziane są cztery tury przydziału miejsc. Pierwsza już się odbyła. Na 350 przeznaczonych miejsc złożono 900 wniosków - informuje Weber.

Jaki jest średni koszt utrzymania akademika?

O bardzo dużym zainteresowaniu miejscami w akademikach informują również na Politechnice Gdańskiej. Tam opłata dla studenta za miejsce w akademiku wynosić będzie w najbliższym roku, w zależności od kilku zmiennych, od 360 do 618 zł.

Z powodu znacznych podwyżek cen mediów, zwłaszcza energii elektrycznej, której koszty wzrosły o ponad 50 proc. względem poprzedniego roku, a także środków czystości i wzrost innych kosztów związanych z utrzymywaniem i eksploatacją domów studenckich, opłaty za poszczególne miejsca zostały podniesione średnio o ok. 20 proc. Nowy cennik został pozytywnie zaopiniowany przez radę mieszkańców osiedla studenckiego Politechniki Gdańskiej, a także samorząd studentów i doktorantów - informuje Katarzynę Lesiewicz, kierownik osiedla studenckiego Politechniki Gdańskiej.

Uczelnia posiada w sumie 13 akademików, ale jeden z nich jest aktualnie w remoncie, kolejny przeznaczony został tymczasowo dla uchodźców z Ukrainy. W pozostałych jest niespełna 2300 miejsc. Średni koszt utrzymania jednego akademika wynosi rocznie ok. 1 mln zł. W związku ze wzrostem cen mediów, spodziewamy się wyższych kosztów utrzymania - przyznaje Lesiewicz.

O miejsca pytają ci, którzy nie mieszkali w akademiku

Nieco niższe podwyżki czekają mieszkańców akademików Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Ci, którzy studiują na morskiej uczelni, płacić będą 420 złotych, studenci innych uczelni 480 złotych. W jednym i drugim przypadku to o 40 złotych więcej, niż w zeszłym roku.

Ceny zmieniają się z uwagi na wzrost kosztów utrzymania akademików, ze szczególnym uwzględnieniem opłat za media tj. ogrzewanie, woda, energia elektryczna - mówi Bartosz Tobieński, rzecznik prasowy Uniwersytetu Morskiego.

Uczelnia w trzech akademikach, które posiada, zakwaterować może w sumie 825 studentów.

Zainteresowanie jest bardzo duże, gdybyśmy mieli jeszcze jeden akademik to i w tym byłby komplet. Praktycznie wszyscy mieszkający w ubiegłym roku akademickim studenci złożyli wnioski o zakwaterowanie, o miejsca pytają też studenci UMG, którzy do tej pory nie mieszkali w akademiku. Dużo jest też zapytań od innych uczelni, które szukają miejsc dla swoich studentów - przyznaje Tobieński.

Droższe będą także koszty zakwaterowania w domach studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ceny uległy nieznacznej zmianie z uwagi na rosnące koszty utrzymania akademików. Są to różnice rzędu 10-40 zł za pokój, w zależności od standardu - informuje Joanna Śliwińska, rzecznik prasowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ile osób ze starszych roczników chce zostać w akademiku?

Ceny za poszczególne pokoje wahają się w zależności od ich wyposażenia i tego dla kogo są przeznaczone. Wahają się od 421,20 zł do nawet 1339,20 zł. To już cena za pojedynczy pokój z łazienką, lodówką, kuchenką mikrofalową i czajnikiem. W pokojach zlokalizowanych w 4 akademikach w sumie jest do dyspozycji 1007 pokojów.

Zainteresowanie ofertą noclegową GUMed jest tradycyjnie duże. Aż 90 proc. studentów starszych roczników deklaruje chęć przedłużenia zakwaterowania na następny rok. Podobnie jest w przypadku studentów rozpoczynających w tym roku naukę w murach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zwłaszcza na kierunku lekarskim - English Division - informuje Śliwińska i dodaje, że już na etapie rekrutacji na studia zainteresowanych akademikami jest więcej, niż miejsc w domach studenckich.

Aktualnie opłaty rezerwacyjne za akademiki uiściło około 40 proc. chcących z nich skorzystać.

Jedyna taka uczelnia

Spośród trójmiejskich, publicznych uczelni, które odpowiedziały na nasze pytania, jedynie Akademia Muzyczna w Gdańsku nie podnosi cen za noclegi w domach studenckich. Tam również zainteresowanie dwoma akademikami, w których w sumie są 193 miejsca, jest spore. Trudno jednak przewidzieć jakie będą realne koszty ich utrzymania.

W obecnej sytuacji makro i mikroekonomicznej nie jest możliwe podanie realnego kosztu miejsca noclegowego w skali roku kalendarzowego. Średni koszt jednego miejsca noclegowego w domu studenckim za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wyniósł około 591 zł - informuje Tomasz Gawiński, rzecznik prasowy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki.

Na tej gdańskiej uczelni koszty akademików dla studentów mają być dokładnie takie same, jak w zeszłym roku akademickim.