Od października będzie można składać wnioski w pilotażowym programie stypendialnym "Wybieram pielęgniarstwo". Program ma zachęcić do podejmowania nauki na tym właśnie kierunku, gdyż pielęgniarkami i pielęgniarzami chce zostać coraz mniej osób. Nie przekonuje ich wysoki poziom społecznego zaufania. Zniechęcają zaś zbyt niskie zarobki.

Zdjęcie ilustracyjne / Karolina Michalik / RMF FM

Wnioski będzie można składać do końca października. Przyjmowane będą od studentów zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, kształcących się na pierwszym roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo, w szkole wyższej z siedzibą na Pomorzu Zachodnim.

Kto może otrzymać stypendium?

Głównym kryterium przyznania grantu będzie liczba punktów uzyskana podczas rekrutacji. Stypendium, które ma otrzymać co najmniej 30 osób przyznane będzie na okres 9 miesięcy - od 1 października 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku. Wyniesie 1 tys. zł brutto miesięcznie.

Mocno spada zainteresowanie kształceniem na kierunkach pielęgniarskich, szybko rośnie zaś zapotrzebowanie na pielęgniarki i pielęgniarzy w placówkach medycznych. Dzięki uruchomieniu programu postaramy się zmienić ten niekorzystny trend. Trudno przecież sobie wyobrazić leczenie pacjentów bez opieki pielęgniarskiej - przyznaje marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Program stypendialny w wersji pilotażowej "Wybieram pielęgniarstwo" dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo to efekt współpracy władz samorządu województwa oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie oraz koszalińskiej i szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

W Polsce prawo do wykonywania zawodu posiada blisko 300 tys. pielęgniarek i pielęgniarzy. W zawodzie pracuje 195 tys. Na Pomorzu Zachodnim to liczba odpowiednio 11 tys. i 8 tys. Rośnie średni wiek pielęgniarki. O ile w 2010 roku było to 45 lat, to w 2020 roku były to już 53 lata.

Gdzie jest największe zapotrzebowanie na pielęgniarki?

Największe zapotrzebowanie notuje się obecnie w specjalizacjach pielęgniarstwa internistycznego, pediatrycznego, onkologicznego i neonatologicznego. Mimo, że w ostatnich latach wzrosła liczba uczelni kształcących w Polsce w tym zawodzie, nie zaspakaja to jednak potrzeb placówek medycznych.

Szpital Wojewódzki w Szczecinie od ręki zatrudni ponad 100 pielęgniarek, a Szpital "Zdroje" przyjmie do pracy 30 pielęgniarek. Z analizy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 2018 roku stanowiącej element projektu dokumentu rządowego "Polityka wieloletnia na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce" wynikało, że do roku 2033 roku prawa emerytalne nabędzie w naszym kraju ponad 140 tys. pielęgniarek i położnych.

W województwie zachodniopomorskim w zawodzie pielęgniarskim można kształcić się na dwóch uczelniach. Naukę prowadzi Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i koszalińska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.