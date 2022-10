Za 14,94 mln zł powstanie projekt budowlany dla odcinka drogi ekspresowej S6 Kołbaskowo-Police, czyli fragmentu Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS). Zachodniopomorski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ponownie wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na opracowanie projektu budowlanego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prace za 14,94 mln zł zrealizuje konsorcjum firm TPF i Databout. Teraz pozostali wykonawcy mają 10 dni na ewentualne odwołania od wyboru oferty. Trzy tygodnie temu GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę dla odcinka Police-Goleniów.

Na pierwotny wybór ofert w tym przetargu zostały wniesione odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Odwołania zostały uznane, więc obecny wybór został dokonany w oparciu o ponowne badanie ofert z uwzględnieniem wyroku KIO.

Przetarg w podziale na dwie części

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla trasy S6 składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy odcinków Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police. Łączna długość tych odcinków to 25,5 km. Druga część, dla której dzisiaj została wskazana oferta najkorzystniejsza, dotyczy odcinka Police - Goleniów o długości 23,41 km. Zawiera on planowany tunel pod Odrą o długości ok. 5 km - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

Kryteriami oceny ofert, oprócz ceny (60 proc.), jest również doświadczenie zespołu projektowego (40 proc.). Na wykonanie projektu budowlanego dla odcinka tunelowego przewidziano 15 miesięcy.

Mapa Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6 / GDDKiA Szczecin /

Drugi tunel na Pomorzu Zachodnim

Jak podaje szczeciński oddział GDDKiA, Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie miała długość ok. 48,6 km. Ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Droga na wysokości Polic przejdzie pod Odrą tunelem.

Sąsiedztwo instalacji przemysłowych zakładów chemicznych w Policach spowodowało konieczność wydłużenia tunelu z 3,5 do 5 km. Będzie to drugi, obok budowanego tunelu pod Świną, obiekt tego typu na Pomorzu Zachodnim i jednocześnie najdłuższy tunel w Polsce - informuje GDDKiA Szczecin.

Zachodnie obejście odciąży Szczecin

Dyrekcja przypomina, że nowa trasa będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa oraz wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta.

Szczególne znaczenie będzie miała dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znaczna część ruchu samochodowego, w tym pojazdy jadące do zakładów chemicznych w Policach - czytamy na stronie Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.