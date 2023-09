22 września z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu komunikacja miejska w Szczecinie będzie darmowa. Godzinę jazdy gratis otrzymają posiadacze aktywnego konta BikeS, nieodpłatne będą też przejazdy pociągami regionalnymi.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W związku z Dniem bez Samochodu w piątek pasażerowie autobusów i tramwajów będą zwolnieni z opłat za przejazdy - poinformował Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. W pojazdach komunikacji miejskiej zostaną zablokowane kasowniki oraz biletomaty.

Posiadacze aktywnego konta BikeS otrzymają w prezencie 60 minut darmowej jazdy. Dotyczy to także osób z wykupionym abonamentem. Bonus będzie dostępny przez całą dobę. Za darmo można też będzie jeździć pociągami regionalnymi. Dowód rejestracyjny samochodu będzie uprawniał do bezpłatnego przejazdu dwie osoby. Dotyczy to także pojazdów prywatnych, służbowych i leasingowych.



Auto warto zostawić pod domem, przynajmniej raz ma jakiś czas, i skorzystać z naszych ekologicznych nowoczesnych pociągów. Tych, którzy jeszcze się do tego nie przekonali, zachęcamy coroczną akcją podróżowania za darmo w Dniu bez Samochodu - przekazał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.



Akcją objęte są wszystkie pociągi regionalne na Pomorzu Zachodnim, ale także w województwach sąsiadujących tj. lubuskim, pomorskim i wielkopolskim. Na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu, można będzie podróżować pociągami regionalnymi (uruchamianymi przez POLREGIO) np. do Poznania, czy Zielonej Góry.