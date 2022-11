To ostatni dzwonek, by starać się o dofinansowanie do wyprawki szkolnej z programu "Dobry Start". Rodzice i opiekunowie mogą do końca listopada złożyć wniosek także przez aplikację mobilną mZUS.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej można złożyć już tylko do 30 listopada. Świadczenie przysługuje raz w roku, w wysokości 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością - do 24 roku życia. W Zachodniopomorskiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już przeszło 187 tys. świadczeń "300+" na łączną kwotę ponad 56 mln złotych. Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Można to zrobić wyłącznie elektronicznie - na 4 sposoby: przez aplikację mobilną mZUS,

przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

przez bankowość elektroniczną

lub przez portal Emp@tia. Aplikacja mZUS działa na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można ją pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play i App Store. Aby aktywować aplikację, trzeba ją połączyć ze swoim profilem na PUE. Oznacza to, że bez profilu na PUE klient nie będzie mógł skorzystać z aplikacji. Aktywacja i połączenie aplikacji z profilem PUE jest opisane krok po kroku na początkowych ekranach aplikacji. Pieniądze z programu "Dobry Start’ przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i powiadomienia są przekazywane na PUE ZUS lub w aplikacji mZUS. Zobacz również: Są pierwsze dane o wypłatach z programu "Dobry Start"

