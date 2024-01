Ponad 50 milionów euro trafi na rozwój obszarów wiejskich w Zachodniopomorskiem. To środki unijne z nowej perspektywy. Trafią do Lokalnych Grup Działania, które w środę podpisały umowy na ich wykorzystanie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Lokalne Grupy Działania tworzą m.in. samorządowcy, lokalni aktywiści i przedsiębiorcy.

Priorytetowym celem funkcjonowania województwa zachodniopomorskiego jest zrównoważony rozwój, włączając w to także obszary wiejskie. W nowym okresie programowania mamy trzynaście Lokalnych Grup Działania, działających w różnych częściach regionu - mówi wicemarszałek Rafał Rosiński.

W tej perspektywie unijnej dla obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie przeznaczona kwota ok. 50 mln euro.

Środki te pozwolą na rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki, rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych np. gospodarstw agroturystycznych czy zagród edukacyjnych, przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi, poprawę dostępu do infrastruktury publicznej, ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi oraz wsparcie rodzin, społeczności i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Za przeprowadzenie naboru i wybór projektów odpowiedzialne będą już lokalne grupy działania.

Wdrażanych będzie 13 strategii, każda dla innego obszaru województwa. Obejmują one wszystkie gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie do 20 tys. mieszkańców. Najwięcej środków z puli trafi do Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" i Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania.

Działamy z Urzędem Marszałkowskim wspólnie, pod tym samym szyldem dla dobra społeczności lokalnej, już prawie od 20 lat. Inicjatywy to małe projekty, ale bardzo cieszą, bo docierają do najdrobniejszej części naszego społeczeństwa. Było ich bardzo dużo, ale warto wyróżnić te działania, które wspierają przedsiębiorczość. W ramach podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej utworzyliśmy dużą liczbę nowych miejsc pracy - informował prezydent Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego Ireneusz Kostka.

Do tej pory za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, do zachodniopomorskich obszarów wiejskich trafiło łącznie blisko 300 mln zł. Podpisano 2826 umów o przyznanie pomocy. Dzięki wsparciu finansowemu powstało 535 nowych przedsiębiorstw, 835 miejsc pracy, 392 obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a 199 takich obiektów zostało zmodernizowanych. Możliwy był rozwój 173 przedsiębiorstw, zorganizowano 492 szkolenia, 51 zabytków poddano pracom konserwatorskim lub restauratorskim oraz zorganizowano 398 wydarzeń.