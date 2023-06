Od dziś na półtora miesiąca zamknięty będzie zjazd na autostradę A4 w Mysłowicach z trasy S1 od strony Cieszyna na Kraków - poinformował zarządca autostrady, spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM). To konieczne ze względu na kolejny etap remontu węzła Brzęczkowice.

Autostrada A4 / Shutterstock

Wiadukt trasy S1 na węźle Brzęczkowice w Mysłowicach, na skrzyżowaniu z autostradą A4, jest remontowany od końca stycznia br. Zarządca prywatnego płatnego odcinka A4 od tego czasu informuje o kolejnych utrudnieniach w związku z pracami, powodującymi - szczególnie w godzinach szczytu - znaczne korki.

Jak wynika z informacji Marty Dobrzańskiej z biura prasowego spółki SAM, w środę 7 czerwca otwarto zamknięty dotąd zjazd z autostrady A4 na S1 dla kierowców jadących od Katowic w kierunku Tychów, Bielska-Białej i Cieszyna.

W kolejnym etapie prac, od wtorku 13 czerwca br. do końca lipca, zostanie zamknięty zjazd z drogi S1 na autostradę A4 dla kierowców jadących od Tychów, Bielska-Białej i Cieszyna w kierunku Krakowa. Objazd zostanie poprowadzony trasą S1 z wykorzystaniem węzła Sosnowiec-Jęzor, skąd możliwy będzie powrót S1 do węzła Brzęczkowice, gdzie od strony Łodzi będzie można zjechać łącznicą na Kraków.

Pracom remontowym na węźle Brzęczkowice towarzyszą inne zmiany i oznaczenia organizacji ruchu. Na obu jezdniach A4 pod wiaduktem do października br. zwężone będą dwa pasy ruchu z ograniczeniem prędkości do 60 km/godz. Podobne ograniczenie, planowo do listopada br., jest na obu jezdniach drogi S1 na wiadukcie. Znak "stop" znajduje się na końcu łącznicy relacji Cieszyn - Katowice (z drogi S1 na A4).

Równocześnie trwa remont nieodległego wiaduktu nad autostradą w Mysłowicach. Także tam występują lokalne utrudnienia. Remonty obu tych wiaduktów mają potrwać do jesieni i obejmować m.in. naprawę łożysk, barier i balustrad, powierzchni betonowej i urządzeń dylatacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat terminów i lokalizacji zmian w organizacji ruchu są publikowane na stronie internetowej: www.ia4.pl, na twitter.com/A4KatKra oraz w Punktach Informacji Drogowej.

Ponadto spółka SAM zasygnalizowała już od przełomu sierpnia i września br. planowaną przed końcem koncesji w 2027 r. wymianę nawierzchni jezdni na całym płatnym odcinku, a także remonty obiektów inżynieryjnych. Zakończona zostanie też modernizacja odwodnienia autostrady na całym odcinku koncesyjnym.