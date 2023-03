Nosorożec biały ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie bierze udział w programie in vitro. Naukowcy próbują zapobiec wymarciu gatunku. Kilka dni temu samicę o imieniu Hope odwiedzili lekarze weterynarii z Niemiec i pobrali od niej komórki jajowe.

Nosorożec biały w naturalnym środowisku / Grzegorz Jasiński / RMF FM

Nosorożce białe to dobrze nam znane zwierzęta występujące naturalnie w Afryce. Wyróżniamy dwa podgatunki: północny i południowy. W przypadku gatunku północnego na świecie pozostały już tylko dwie samice. To jedna z przyczyn, dla których prowadzimy badania ­- mówi Daria Kroczek, rzeczniczka Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Kilka dni temu do Chorzowa przyjechali lekarze weterynarii i naukowcy z berlińskiego Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research. Podczas kilkugodzinnej procedury po raz kolejny pobrali od samicy Hope komórki jajowe.

Pobieranie komórek jajowych nosorożca / Śląski Ogród Zoologiczny /

Pobrań oocytów od nosorożców było już kilka w naszym ogrodzie, kilkanaście czy nawet może kilkadziesiąt na świecie. Na razie po namnożeniu zarodków nie udało się dokonać skutecznego transferu zarodka tak, żeby samica donosiła ciążę - mówi Michał Załuski, lekarz weterynarii w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.

Hope przyszła na świat w śląskim zoo, ale jej rodzice żyli na wolności. Dwa osobniki, które również mieszkały w naszym ogrodzie zoologicznym, zostały nam przekazane ze środowiska naturalnego, stąd Hope może pochwalić się książkowymi genami nosorożca. Jest bardzo cenna pod względem przekazywanego materiału genetycznego -podkreśla Daria Kroczek.

W śląskim zoo mieszkają obecnie trzy nosorożce: samice Hope i Nambi oraz samiec Zulus.