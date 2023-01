Ustalono tożsamość dwojga pieszych, którzy we wtorek zostali potrąceni na drodze S5 między węzłami Śmigiel Północ a Kościan Południe w Wielkopolsce. To 39-letnia mieszkanka województwa dolnośląskiego i 39-letni poznaniak.

39-letnia kobieta pochodząca z Dolnego Śląska oraz 39-letni poznaniak to ofiary wtorkowego wypadku na trasie S5 w Wielkopolsce. Policja ustaliła tożsamość osób. Jak przekazują śledczy sprawa ma dużo znaków zapytania. Największy dotyczy sposobu w jaki te osoby znalazły się na drodze ekspresowej i to ok. 5 kilometrów od najbliższego zjazdu. Policja rozpatruje różne możliwości.

Ofiary były autostopowiczami?

Rzecznik wielkopolskiej policji, mł. insp. Andrzej Borowiak powiedział w czwartek RMF FM, że jedna z rozważanych opcji zakłada, iż dwie osoby były autostopowiczami.

Apelujemy o pomoc do kierowców, którzy przejeżdżali we wtorek wieczorem trasą S5 i mieli wideorejestratory, by zgłosiły się na policję. Również ewentualny kierowca, który mógł przewieźć te dwie osoby jako autostopowiczów może mieć ważne informacje. To jest możliwy scenariusz - dodaje Borowiak.

Wszystkie osoby posiadające wiedzę na temat tego zdarzenia lub dysponują nagraniem z kamery samochodowej z przejazdu trasą S5 w godz. 18 do godz. 19.30 z dnia 3 stycznia 2023 roku, na którym widoczne są dwie osoby piesze, kobieta ubrana w różową kurtkę oraz mężczyzna ubrany w czarny T-shirt, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kościanie asp. Jarosławem Lemańskim tel. 519 064 847 lub dyżurnym pod nr tel. 47 77 26 211 - poinformowała też w środę policja.



Co łączyło ofiary?

Policja sprawdza powiązania między ofiarami. Jak ustalił reporter RMF FM Beniamin Piłat, kobieta nie utrzymywała w ostatnich miesiącach kontaktu z rodziną z województwa dolnośląskiego.

Ofiara w ostatnich miesiącach miała przebywać za granicą, dokładnie w Niemczech. Ponadto w miejscu wypadku miała być wyczuwalna silna woń alkoholu. W pobliżu nie było natomiast samochodu, a ofiary nie miały przy sobie dokumentów.