Funkcjonariusze KAS, CBŚP, CBZC i Prokuratury Okręgowej w Pozwaniu we wspólnej akcji rozbili gang zajmujący się przemytem narkotyków z USA do Polski. Służby przejęły ponad 20 kg marihuany i zatrzymały 12 osób.

Zatrzymanych zostało 12 osób, sprawa na charakter rozwojowy / CBŚP

Na trop przemytników służby wpadły pod koniec marca tego roku. Funkcjonariusze Mazowieckiej KAS przejęli paczkę z 10 kg marihuany, zaadresowaną do mieszkańca Poznania. Do zdarzenia doszło podczas kontroli przesyłek na lotnisku Chopina w Warszawie.

Jeszcze tego samego dnia zatrzymano dwóch mężczyzn i zabezpieczono kolejne narkotyki.

Wtedy też okazało się, że w proceder mogą być zamieszani członkowie międzynarodowej grupy przestępczej. Funkcjonariusze KAS, CBŚP, CBZC i Prokuratury Okręgowej w Pozwaniu ustalili, że członkowie międzynarodowego gandu założyli sklep internetowy, w którym sprzedawali środki odurzające przemycane z USA.

Do Polski narkotyki trafiały za pośrednictwem firm kurierskich. Według śledczych, członkowie grupy mogli przemycić do Polski z USA co najmniej 100 kg marihuany.

Do Polski mogło trafić nawet 100 kg marihuany / CBŚP

Kolejne narkotyki i uderzenie w gang

Na początku kwietnia funkcjonariusze KAS ponownie na warszawskim lotnisku ujawnili kolejną paczkę z 10 kg marihuany. Tym razem przesyłka była adresowana do Wrocławia.

Niespełna miesiąc później w Poznaniu zatrzymano dwóch podejrzanych, którzy w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przy czym jednemu z nich grozi również odpowiedzialność za kierowanie nią. Dodatkowo mężczyznom przedstawiono również zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających.

Narkotyki w 10-kilogramowych paczkach znaleziono na lotnisku Chopina w Warszawie / CBŚP

Pod koniec sierpnia policjanci CBŚP i CBZC przeprowadzili największe uderzenie w gang, zatrzymując 8 osób. Akcja została przeprowadzona w Poznaniu, Gdańsku, Łodzi i w Warszawie. Zatrzymane tym razem osoby również zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. Prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec wszystkich zatrzymanych osób.

Łącznie w śledztwie jest 12 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zabezpieczono ponad 20 kg marihuany oraz 50 tys. zł.

Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Sprawa ma charakter rozwojowy.