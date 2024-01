Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" poszukuje 400 szkół i przedszkoli, które chciałyby przedstawić dzieciom i uczniom zagadnienia edukacji globalnej, takie jak: zapewnienie pokoju na świecie, rasizm, sytuacja uchodźców czy dostęp do żywności i wody.

/ Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” /

Chcemy nie tylko pomagać medycznie mieszkańcom Afryki, ale również edukować najmłodsze dzieci w Polsce. Wszyscy jesteśmy połączeni, żyjąc na wspólnej planecie, wszyscy jesteśmy częścią tego świata i korzystamy z jego dobrodziejstw. To oznacza także, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jak on wygląda - podkreśla prezes Fundacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" Justyna Janiec-Palczewska.

Fundacja ma przygotowane scenariusze lekcji i grę edukacyjną, w którą będą mogli zagrać uczniowie w ramach szkolnych zajęć. Uczy ona solidarności, równości i współpracy. Uczestnictwo w grze uświadomi dzieciom konieczność poprawy jakości życia w krajach tzw. Globalnego Południa i ochrony praw człowieka.

/ Fundacja Redemptoris Missio /

Dla najmłodszych uczniów i dla przedszkolaków fundacja przygotowała bajki edukacyjne, które można wykorzystać podczas lekcji tematycznych, związanych z Dniem Wody czy Dniem Wolontariusza.

"Dążymy do tego, aby dzieci, które będziemy edukować, lepiej rozumiały globalne wyzwania i świat, w którym żyją. Zależy nam na tym, by chętnie angażowały się w działania świadomościowe i pomocowe" - podkreślają działacze Fundacji.

Udział w programie jest darmowy. Zgłoszenia ze szkół i przedszkoli przyjmujemy na adres: fundacja@redemptorismissio.org .

Poznańska Fundacja od lat organizuje akcje pomocy dla najbiedniejszych krajów Afryki, takie jak "Paczka dla niemowlaczka", podczas której zbierane są artykuły higieniczne i pierwszej potrzeby dla noworodków i niemowląt czy misje medyczne z udziałem kardiologów, okulistów i stomatologów oraz wsparcie materialne dla afrykańskich szpitali.