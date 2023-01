We wtorek w Poznaniu władze województwa wielkopolskiego i przedstawiciele bydgoskiej spółki Pesa podpisały umowę na ponad na zakup czterech nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Koszt zakupu to ponad 142 mln zł. Pierwsze pociągi mają trafić do samorządu w ciągu 30 miesięcy.

/ Marszałek Marek Woźniak / Facebook Zgodnie z podpisaną we wtorek umową Pesa Bydgoszcz ma dostarczyć samorządowi województwa wielkopolskiego cztery pięcioczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne Elf II, mogące przewieźć około 500 pasażerów, posiadające ponad 250 miejsc siedzących i dostosowane do przewozu osób z ograniczeniami ruchowymi. Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak wskazał, że do tej pory, w ciągu 20 lat, samorząd województwa wydał na zakup taboru kolejowego 1,173 mld zł, z czego z własnych funduszy pochodziło 703 mln zł, ze środków UE 441 mln zł, a z budżetu państwa 28 mln zł, jako wkład w projekcie unijnym. Dzisiejsza transakcja to jest wartość 142 mln zł, z czego 115 mln zł to są, po raz pierwszy, środki z rządowego funduszu Polski Ład - powiedział. Konsekwentnie, od lat staramy się poprawić warunki funkcjonowania przewozów regionalnych, zwłaszcza przez zakupy taborowe - wyjaśnia Woźniak. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak zaznaczył z kolei, że nowe pojazdy z Pesy są potrzebne, by sprostać rosnącemu zainteresowaniu pasażerów kolejami regionalnymi, zwłaszcza w godzinach szczytu. Przypomniał również, że pierwszymi pociągami kupionymi 20 lat temu przez samorząd województwa były spalinowe pociągi SA 105. Jeden taki szynobus kosztował wówczas niespełna 3 mln zł. Dzisiejsze szynobusy kosztują 10 razy tyle, z tym że są większe i piękniejsze, bynajmniej nie 10 razy - zaznaczył. Obecnie wielkopolski samorząd posiada 74 pociągi - 25 o napędzie spalinowym, a pozostałe z napędem elektrycznym. Większość województwo dzierżawi spółce Koleje Wielkopolskie, a kilka sztuk udostępnia spółce Polregio.



Wiceprezes zarządu ds. sprzedaży w Pesa Bydgoszcz Maciej Maciejewski wskazał z kolei, że bydgoska firma miesiąc temu zaprezentowała na doświadczalnym torze Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie lokomotywę z napędem wodorowym. Wiemy, że województwo jest bardziej zainteresowane pojazdami do przewozów pasażerskich i przygotowujemy się do tego - zapewnił.

