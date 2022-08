Do niebezpiecznej sytuacji doszło w poniedziałek na jeziorze Ukiel w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie). Na skuterach wodnych zderzyli się 21-latek i jego o dwa lata starszy kolega. Starszy z mężczyzn z obrażeniami twarzy trafił do szpitala. Jak się okazało, 21-latek nie posiadał uprawnień do sterowania skuterem.

/ KMP Olsztyn / Policja Do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dwóch skuterów wodnych doszło w poniedziałek na Jeziorze Ukiel w Olsztynie. Do szpitala trafił 23-letni mężczyzna. Okazało się, że drugi z uczestników nie miał wymaganych uprawnień, aby wsiąść za stery skutera wodnego. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. Sternicy byli trzeźwi. Nie potrafili powiedzieć jak doszło do tego zdarzenia, kto zawinił. 23-latkowi, który trafił do szpitala, na szczęście nic groźnego się nie stało - mówi młodszy aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Weekend na Mazurach. Duża liczba interwencji W czasie długiego sierpniowego weekendu na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich było bardzo tłoczno. Widać, że wielu żeglarzy i sterników postanowiło wykorzystać ten czas na pływanie. Widać to również w statystykach Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Załogi wodnych karetek od piątku do poniedziałku interweniowały ponad dwadzieścia razy, na szczęście głównie do niegroźnych urazów. Sporo było też tak zwanych akcji technicznych, które polegały głównie na holowaniu uszkodzonych jednostek do brzegu. Sporo pracy mieli też policyjni wodniacy. Mandaty posypały się m.in. na jeziorze Mikołajskim i na Tałtach. Tradycyjnie najwięcej było sterników, którzy łamali zakaz falowania. W Mrągowie na Jeziorze Czos policyjni wodniacy skontrolowali dwóch mężczyzn płynących rowerem wodnym. Badanie alkomatem wykazało, że są pod działaniem alkoholu, za co zostali ukarani mandatami. Zobacz również: Wypadek na Mazurach. Skuter wpadł na plażę pełną turystów

