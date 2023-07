Od ponad tygodnia Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie zmaga się ze skutkami ataku hakerskiego, do którego doszło w nocy 24 czerwca. Wciąż nie działa system sterowania ruchem ITS, nie można kupić biletów w biletomatach, wyłączone zostały też tablice informacyjne. Wprowadzono awaryjną sprzedaż biletów miesięcznych.

/ Piotr Bułakowski / RMF FM

Do ataku hakerskiego na serwery ZDZiT doszło w nocy 24 czerwca. Od tamtej pory sprawą zajmują się m.in. policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nad przywróceniem funkcjonalności wszystkich systemów pracują nie tylko informatycy z urzędu miasta, ale też z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna. Kiedy wszystko wróci do normy? Tego niestety wciąż nie wiadomo.

W tej chwili priorytetem jest przywrócenie funkcjonalności systemu, co w przypadku utworzeniem nowej, bezpiecznej infrastruktury informatycznej, wymaga czasochłonnych prac. W wyniku ingerencji osób trzecich czasowo nie działa centralny system sterowania ruchem, nie działają także biletomaty mobilne i stacjonarne, ograniczony jest również dostęp do informacji pasażerskiej - powiedział Michał Koronowski, rzecznik ZDZiT w Olsztynie.

Atak hakerski i awaryjna sprzedaż biletów

Obecnie pasażerowie komunikacji miejskiej mogą kupić bilety tylko w sklepach i kioskach. Awaryjnie uruchomiono też taką sprzedaż w Punktach Obsługi ZDZiT w Olsztynie (POK Centrum przy al. Piłsudskiego oraz POK Jaroty przy skrzyżowaniu ulic Witosa/Kanta). Punkty czynne będą w sobotę w godz. 9.30 do 15. Tam można kupić też tak zwaną "sieciówkę". Zakup biletów miesięcznych za pośrednictwem Olsztyńskiej Karty Miejskiej jest wstrzymany do odwołania. Ponadto bilety w pełnym zakresie dostępne są poprzez aplikacje mobilne, takie jak MoBilet, Zbiletem.pl, SkyCash czy mPay.

Jednocześnie informujemy, że w związku z awarią ITS elektroniczne tablice informacji pasażerskiej mogą wyświetlać nieaktualne dane. Zachęcamy do korzystania z najbardziej aktualnych rozkładów jazdy wywieszonych w formie tradycyjnej na wiatach przystankowych oraz dostępnych na stronie jakdojade.pl. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym, w dni robocze obowiązuje rozkład jazdy "Dni robocze wolne od nauki szkolnej" - wyjaśnia Koronowski.

Dlaczego przez hakerów tworzą się korki?

Atak hakerski unieruchomił centralny system sterowania ruchem ITS, który obejmuje kilkadziesiąt ważnych skrzyżowań w Olsztynie. To dzięki niemu sygnalizacje mogły reagować na natężenie ruchu, czy pojazdy komunikacji miejskiej dając im priorytet. Teraz światła "nie widzą się", działają niezależnie, każde w trybie automatycznym. To może powodować korki i wydłużać czas przejazdu tramwajem, czy autobusem.