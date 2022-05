28 skamieniałych koralowców i 6 muszli skorupiaków znaleźli funkcjonariusze Oddziału Celnego Pocztowego w Lublinie w paczce ze Stanów Zjednoczonych. Przesyłka miała trafić do Chełma.

Fragmenty rafy koralowej w paczce ze Stanów Zjednoczonych / Izba Administracji Skarbowej w Lublinie / Materiały prasowe

Tym razem jednak towar nie trafi do adresata - informuje Krajowa Administracja Skarbowa.

Zatrzymane fragmenty rafy koralowej należą bowiem do gatunków chronionych konwencją CITES. CITES to skrótowiec angielskiej nazwy Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), czyli Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Jej celem jest ochrona dziko występujących populacji tych zwierząt i roślin poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu - zarówno żywymi okazami, jak też ich częściami i produktami pochodnymi.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej lub wywóz z Unii Europejskiej okazów CITES jest możliwy na podstawie wydanych wcześniej zezwoleń i świadectw.

Brak takich dokumentów podczas przewozu skutkuje obligatoryjną konfiskatą okazów CITES, karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

KAS przejął paczkę z USA / Izba Administracji Skarbowej w Lublinie / Materiały prasowe

Skamieniałe koralowce i skorupiaki / Izba Administracji Skarbowej w Lublinie / Materiały prasowe