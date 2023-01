Około 10 milionów złotych kosztowała specjalistyczna maszyna do układania kabli pod ziemią zakupiona przez PGE Dystrybucja. Urządzenie zaprezentowano w Kocudzy Trzeciej (woj. lubelskie). "Niezawodność dają w 100 proc. sieci skablowane, czyli zakopane w ziemi. Kabel w ziemi podnosi bezpieczeństwo dostaw" - wyjaśnia prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Sieć elektroenergetyczna występuje w kilku odmianach, jeśli chodzi o poziom napięcia prądu - najwyższe, wysokie, średnie i niskie. Sieć najwyższego i wysokiego napięcia służą do przesyłania energii na duże odległości za pomocą dużych konstrukcji. W przypadku przesyłu prądu za pomocą sieci średniego napięcia najczęściej mamy do czynienia ze słupami energetycznymi, które stoją wzdłuż ulic. Sieć niskiego napięcia służy do dostarczania energii elektrycznej do indywidualnych odbiorców na niewielkich odległościach.

Podziemna sieć średniego napięcia

Grupa PGE prowadzi strategiczny dla polskiej energetyki program podziemnego kablowania sieci średniego napięcia (SN). Do 2026 roku PGE chce zwiększyć udział podziemnych linii kablowych na terenie swojego działania do min. 30 procent. Ma temu pomóc właśnie pierwsza w Polsce tej klasy maszyna służąca do układania kabli energetycznych pod ziemią.

Zestaw dwóch maszyn jest w stanie umieścić pod ziemią nawet 5 km kabla dziennie. Pierwsza z maszyn pełni rolę zakotwiczonej wyciągarki, która na stalowej linie ciągnie maszynę ze specjalnym pługiem. Ten rozcina ziemię do głębokości 110 cm. Od razu układane są kable średniego napięcia i folia znacznikowa w kolorze czerwonym oznaczająca, że jest to linia energetyczna.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej maszyny do kablowania, nie tylko skróci się czas realizacji inwestycji, zmniejszy się także ingerencja w otoczenie. Ta metoda układania kabli pod ziemią nie wymaga przekopywania ziemi.

Na terenie działania PGE Dystrybucja łączna długość linii energetycznych przekracza 380 tys. km, w tym 115 tys. km stanowią linie SN. Spółka dostarcza nimi energię do ponad 5,5 mln odbiorców na terenie wschodniej i centralnej Polski.

Zobaczcie, jak działa urządzenia służące do umieszczania kabli pod ziemią:

Pierwsze takie urządzenie w Polsce Krzysztof Kot, RMF FM

"Znacznie ograniczymy ryzyko nieplanowanych wyłączeń"

Przebudowa sieci napowietrznej na podziemną wyeliminuje konieczność prowadzenia cyklicznych zabiegów konserwacyjnych związanych z eksploatacją sieci napowietrznej, takich jak wycinka gałęzi i drzew w obrębie linii.

Linie podziemne, w porównaniu do linii napowietrznych, są odporne na uszkodzenia wynikające z czynników atmosferycznych. To właśnie gwałtowne wichury, intensywne opady śniegu czy ulewne deszcze bywają najczęstszą przyczyną awarii masowych. Umieszczając linie kablowe pod ziemią, znacznie ograniczymy ryzyko nieplanowanych wyłączeń - mówi Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Inwestycje w zakresie podziemnego kablowania sieci średniego napięcia wspierane są przez środki pochodzące z nowej emisji akcji o wartości 3,2 mld zł przeprowadzonej przez PGE w 2022 roku. Połowa środków została przeznaczona na inwestycje w infrastrukturę sieciową, związane z transformacją energetyczną.