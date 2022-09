​O blisko 2 tys. zwiększyła się liczba uczniów w lubelskich przedszkolach i szkołach. Od 1 września w 150 szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto naukę rozpoczęło ponad 56 tys. uczniów i słuchaczy.

/ Urząd Miasta Lublin /

Na remonty i inwestycje w oświacie w 2022 roku Miasto Lublin przeznacza ponad 70 mln zł.

Od 1 września uczniowie I LO mogą korzystać z wybudowanej sali gimnastycznej i boisk. Łączna wartość inwestycji to ponad 14,1 mln zł. W listopadzie zakończy się rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52. Koszt inwestycji to ponad 22,5 mln. zł. Dobiegają końca również prace związane z dobudową segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, o wartości 14,7 mln. zł. We wrześniu zakończy się przebudowa parteru budynku VII Liceum Ogólnokształcącego. Jej koszt wyniesie około 6,5 mln zł. Aktualnie trwa także remont zespołu kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 7, który kosztował będzie ponad 1,6 mln zł. Prace zakończą się w październiku.

To nie będzie łatwy rok w oświacie, głównie ze względu na brak środków rządowych - nie ukrywają urzędnicy.

Przed nami kolejny wymagający rok w lubelskiej oświacie. Realizację zadań utrudni niekorzystna sytuacja budżetowa, za którą odpowiadają zmiany w podatku PIT, wzrost cen energii i kosztów zatrudnienia oraz niedoszacowanie subwencji oświatowej. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówek w 2021 roku, ze środków własnych miasto przeznaczyło aż 215 mln zł, a w pierwszym półroczu 2022 roku na pokrycie wydatków, które powinny być finansowane z subwencji, już ponad 125,8 mln zł - mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania.

W szkołach prowadzonych przez miasto zatrudnionych jest 6 793 nauczycieli. Liczba ta wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 47 osób. W związku ze zmianami w przepisach konieczne jest zatrudnienie nauczycieli - specjalistów w wymiarze ok. 125 etatów. Chodzi o pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

Mimo wyżu demograficznego wciąż są wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych. Jest ich 437, w tym: 142 w liceach ogólnokształcących, 115 w technikach i 180 w szkołach branżowych I stopnia.

W lubelskich szkołach uczy się 2031 dzieci i młodzieży z Ukrainy. Wśród nich jest 347 przedszkolaków i 1684 uczniów. Większość podejmie naukę wspólnie z uczniami polskimi.

Na kształcenie uczniów z Ukrainy Miasto Lublin otrzymuje środki z Funduszu Pomocy. Są one naliczane miesięcznie, po zakończeniu danego miesiąca. Samorząd otrzymał ok. 9,6 mln zł za okres od 24 lutego do 31 lipca. Wsparciu działań związanych z kryzysem ukraińskim w obszarze edukacji służą środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci - UNICEF. Ponad 8,3 mln zł przeznaczono m.in. na doposażenie szkół i przedszkoli, działania integracyjne czy kursy języka polskiego i ukraińskiego, które będą realizowane w roku szkolnym 2022/2023.

UNICEF przekaże również sprzęt komputerowy dla 22 szkół o wartości 1,6 mln zł, sprzęt komputerowy na potrzeby gabinetów pielęgniarskich o wartości blisko 290 tys. zł oraz dwa busy do przewozu osób z niepełnosprawnościami, dwa schodołazy i dwa wózki inwalidzkie o wartości 455 tys. zł.

Kontynuowana będzie współpraca z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Jej efektem jest zatrudnienie 74 nauczycieli z Ukrainy w ramach programu "Cash for Work". Dwie osoby w roli koordynatorów pracują w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

Z funduszy PCPM sfinansowany został również remont czterech klas oraz wyposażenie w dodatkowy sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 22 w Lublinie. Ponadto Towarzystwo Szkół Polonijnych przekazało środki na wyprawki dla dzieci z Ukrainy w kwocie 19 tys. zł.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili kontrolę w 44 szkołach podstawowych pod kątem bezpieczeństwa, porządku i czystości zarówno na terenie szkół, jak i terenach przyległych. Od dzisiaj w 11 podstawówkach powróciły stałe patrole strażników miejskich dbających o bezpieczeństwo.