Wznowiono poszukiwania 36-latki, która wpadła do rzeki Wieprz w powiecie lubartowskim. Dotychczasowe działania nie przyniosły rezultatów. W poniedziałek policjanci znów przystąpili do patrolowania brzegów rzeki, a strażacy przeszukują jej koryto z łodzi. Policyjni płetwonurkwie używając sonaru badają nurt i dno.

Poszukiwania na Wieprzu / KPP Lubartów / Policja

Do nieszczęśliwego wypadku doszło ok. godz. 14 w piątek w miejscowości Chlewiska niedaleko Lubartowa. Z relacji świadków wynika, że kobieta ratowała dziecko, które wpadło do koryta rzeki Wieprz. Po blisko dwóch godzinach wyłowiono z wody 10-letniego chłopca, który w stanie hipotermii trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

W sobotę mł. asp. Małgorzata Skowrońska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie poinformowała, że "pomimo udzielonej reanimacji chłopczyk zmarł".

Zgłoszenie dotyczące wypadku służy otrzymały od świadka. Wynikało z niego, że kobieta z dzieckiem wpadła do wody i nie mogła się z niej wydostać. Świadek zdarzenia próbował pomóc, lecz sam opadł z sił. Ratownicy pomogli mu się wydostać z wody. Nie wiadomo, w jaki sposób matka z dzieckiem znaleźli się w wodzie. Być może załamał się pod nimi lód.